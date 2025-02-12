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Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

12 февраля 2025 г. 13:06

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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21:08 Без США гарантии безопасности не будут действенными, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готовят заявление о миротворцах, — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Трамп объявил о переговорах с Зеленским — эфир День.LIVE

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения России в Офисе Президента произошла перестрелка. Также президент прокомментировал прекращение финансирования USAID.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • кандидат политических наук Андрей Ковалев;
  • руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • вице-президент Energy Club Иван Григорук;
  • политический эксперт Константин Матвиенко.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • в интервью The Guardian Зеленский рассказал, что сначала полномасштабного вторжения в Офисе президента была перестрелка;
  • Трамп видит шанс на окончание войны в Украине в освобождении Россией американцам Марка Фогеля;
  • Украина готова к переговорам, — Умеров;
  • Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня, — Reuters;
  • у посланника Трампа состоялась трехчасовая встреча с Путиным во время визита в Москву, — Fox news;
  • мобилизованные в будущем смогут подписать контракт с чёткими сроками службы, — замглавы ОП Палиса;
  • Зеленский о финансировании USAID: Жаловаться не собираемся, главное — военная помощь;
  • Фицо заговорил о прекращении поставок газа в Украину по территории Словакии.

Напомним, сегодня Россия нанесла массированный удар по Украине. Силы ПВО сбили большинство воздушных целей.

В Киеве из-за атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах. Известно об одном погибшем человеке и четырех пострадавших, среди которых ребенок.

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17:30 Каратисты Одесчины получили 6 медалей на Чемпионате Европы

17:17 Аннулирование брони — происходит ли это автоматически

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:12 Дешевые яйца уже не купить — что произошло с ценами в АТБ

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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12:41 Депутат раскрыл "схему" работы критических предприятий