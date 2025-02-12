Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения России в Офисе Президента произошла перестрелка. Также президент прокомментировал прекращение финансирования USAID.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- кандидат политических наук Андрей Ковалев;
- руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко;
- политтехнолог Тарас Загородний;
- вице-президент Energy Club Иван Григорук;
- политический эксперт Константин Матвиенко.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- в интервью The Guardian Зеленский рассказал, что сначала полномасштабного вторжения в Офисе президента была перестрелка;
- Трамп видит шанс на окончание войны в Украине в освобождении Россией американцам Марка Фогеля;
- Украина готова к переговорам, — Умеров;
- Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня, — Reuters;
- у посланника Трампа состоялась трехчасовая встреча с Путиным во время визита в Москву, — Fox news;
- мобилизованные в будущем смогут подписать контракт с чёткими сроками службы, — замглавы ОП Палиса;
- Зеленский о финансировании USAID: Жаловаться не собираемся, главное — военная помощь;
- Фицо заговорил о прекращении поставок газа в Украину по территории Словакии.
Напомним, сегодня Россия нанесла массированный удар по Украине. Силы ПВО сбили большинство воздушных целей.
В Киеве из-за атаки зафиксированы повреждения в нескольких районах. Известно об одном погибшем человеке и четырех пострадавших, среди которых ребенок.