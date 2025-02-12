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Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

12 лютого 2025 р. 13:06

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Text

08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
Text

23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

Text

21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

Text

17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Трамп оголосив про переговори з Зеленським — ефір День.LIVE

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12:41 Депутат розкрив "схему" роботи критичних підприємств

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Офісі Президента сталася стрілянина. Також президент прокоментував припинення фінансування USAID.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
  • керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • віцепрезидент Energy Club Іван Григорук;
  • політичний експерт Костянтин Матвієнко.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • в інтерв'ю The Guardian Зеленський розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення в Офісі президента була стрілянина;
  • Трамп бачить шанс на закінчення війни в Україні у звільненні Росією американцям Марка Фогеля;
  • Україна готова до переговорів, — Умєров;
  • Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню, — Reuters;
  • у посланника Трампа відбулася тригодинна зустріч із Путіним під час візиту до Москви, — Fox news;
  • мобілізовані в майбутньому зможуть підписати контракт із чіткими термінами служби, — заступник голови ОП Паліса;
  • Зеленський про фінансування USAID: Скаржитись не збираємось, головне — військова допомога;
  • Фіцо заговорив про припинення постачання газу в Україну територією Словаччини. 

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масованого удару по Україні. Сили ППО збили більшість повітряних цілей.

У Києві через атаку зафіксовано пошкодження в кількох районах. Відомо про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих, серед яких дитина.

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18:20 Сміттєпереробний завод в Одесі не передбачається

18:05 Revolut в Україні — як працює британський конкурент Monobank

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:47 У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця-ухилянта

17:38 Вдарять 15-градусні морози — погода від Укргідрометцентру

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

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08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
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21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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