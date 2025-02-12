Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Офісі Президента сталася стрілянина. Також президент прокоментував припинення фінансування USAID.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- кандидат політичних наук Андрій Ковальов;
- керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;
- політтехнолог Тарас Загородній;
- віцепрезидент Energy Club Іван Григорук;
- політичний експерт Костянтин Матвієнко.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- в інтерв'ю The Guardian Зеленський розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення в Офісі президента була стрілянина;
- Трамп бачить шанс на закінчення війни в Україні у звільненні Росією американцям Марка Фогеля;
- Україна готова до переговорів, — Умєров;
- Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню, — Reuters;
- у посланника Трампа відбулася тригодинна зустріч із Путіним під час візиту до Москви, — Fox news;
- мобілізовані в майбутньому зможуть підписати контракт із чіткими термінами служби, — заступник голови ОП Паліса;
- Зеленський про фінансування USAID: Скаржитись не збираємось, головне — військова допомога;
- Фіцо заговорив про припинення постачання газу в Україну територією Словаччини.
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масованого удару по Україні. Сили ППО збили більшість повітряних цілей.
У Києві через атаку зафіксовано пошкодження в кількох районах. Відомо про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих, серед яких дитина.