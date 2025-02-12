Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Офісі Президента сталася стрілянина. Також президент прокоментував припинення фінансування USAID.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

кандидат політичних наук Андрій Ковальов;

керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко;

політтехнолог Тарас Загородній;

віцепрезидент Energy Club Іван Григорук;

політичний експерт Костянтин Матвієнко.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

в інтерв'ю The Guardian Зеленський розповів, що спочатку повномасштабного вторгнення в Офісі президента була стрілянина;

Трамп бачить шанс на закінчення війни в Україні у звільненні Росією американцям Марка Фогеля;

Україна готова до переговорів, — Умєров;

Wizz Air планує відновити польоти в Україну протягом шести тижнів після припинення вогню, — Reuters;

у посланника Трампа відбулася тригодинна зустріч із Путіним під час візиту до Москви, — Fox news;

мобілізовані в майбутньому зможуть підписати контракт із чіткими термінами служби, — заступник голови ОП Паліса;

Зеленський про фінансування USAID: Скаржитись не збираємось, головне — військова допомога;

Фіцо заговорив про припинення постачання газу в Україну територією Словаччини.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала масованого удару по Україні. Сили ППО збили більшість повітряних цілей.

У Києві через атаку зафіксовано пошкодження в кількох районах. Відомо про одну загиблу людину та чотирьох постраждалих, серед яких дитина.