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Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

9 декабря 2024 г. 17:50

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

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18:34 Масштабный митинг в Тбилиси — прямой эфир

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18:01 Рябцев предлагает разработать тариф на распределение электрики

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17:50 Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский намекнул на конец войны — эфир День.LIVE

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12:34 Пендзин объяснил причину роста цен на продукты для оливье

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08:00 Заявление Трампа о войне и ударе по Сирии — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2024
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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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14:47 Переговоры с Россией — Ягодзинский прокомментировал возможность

6 декабря 2024
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20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

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20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

В понедельник, 9 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем раскрытые Президентом Украины Владимиром Зеленским детали его переговоров с вновь избранным главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

  • ВПЛ предоставили приоритетное право на получение компенсации за утраченное жилье, — Зеленский подписал закон;
  • около 10 тысяч семей ВПЛ получат финансирование на новое жилье до конца 2024 и в начале 2025 года, Фролов в эфире;
  • Минреинтеграции направило 30,5 млн грн в областные бюджеты на компенсации заведениям за бесплатное размещение переселенцев в 2024 году;
  • ВПЛ могут получить стипендии на переквалификацию;
  • 150 тысяч украинцев вернулись на временно оккупированные территории — Тука.

Гости сегодняшнего эфира:

  • член временной специальной комиссии ВРУ по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, "Слуга Народа" Виталий Войцеховский;
  • дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • соучредитель и лидер грузинской оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Бадри Джапаридзе;
  • капитан 1-го ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;
  • экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель Всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.И.М. Константин "Дед" Прошинский.

Ранее мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну. Он заявил, что Украина уже потеряла на войне более 400 тысяч солдат.

Напомним, Зеленский хочет позвонить Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Темой разговора будет приглашение в НАТО.

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17:39 Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже — прямой эфир

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