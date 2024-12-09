Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом — эфир Вечір.LIVE

В понедельник, 9 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, проанализируем раскрытые Президентом Украины Владимиром Зеленским детали его переговоров с вновь избранным главой Белого дома Дональдом Трампом в Париже.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие темы:

ВПЛ предоставили приоритетное право на получение компенсации за утраченное жилье, — Зеленский подписал закон;

около 10 тысяч семей ВПЛ получат финансирование на новое жилье до конца 2024 и в начале 2025 года, Фролов в эфире;

Минреинтеграции направило 30,5 млн грн в областные бюджеты на компенсации заведениям за бесплатное размещение переселенцев в 2024 году;

ВПЛ могут получить стипендии на переквалификацию;

150 тысяч украинцев вернулись на временно оккупированные территории — Тука.

Гости сегодняшнего эфира:

член временной специальной комиссии ВРУ по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, "Слуга Народа" Виталий Войцеховский;

дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;

соучредитель и лидер грузинской оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Бадри Джапаридзе;

капитан 1-го ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко;

экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель Всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.И.М. Константин "Дед" Прошинский.

Ранее мы писали, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну. Он заявил, что Украина уже потеряла на войне более 400 тысяч солдат.

Напомним, Зеленский хочет позвонить Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Темой разговора будет приглашение в НАТО.