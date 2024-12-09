Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

У понеділок, 9 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо розкриті Президентом України Володимиром Зеленським деталі його переговорів з новообраним очільником Білого дому Дональдом Трампом у Парижі.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

ВПО надали пріоритетне право на отримання компенсації за втрачене житло, — Зеленський підписав закон;

близько 10 тисяч сімей ВПО отримають фінансування на нове житло до кінця 2024 та на початку 2025 року, Фролов в ефірі;

Мінреінтеграції спрямувало 30,5 млн грн до обласних бюджетів на компенсації закладам за безоплатне розміщення переселенців у 2024 році;

ВПО можуть отримати стипендії на перекваліфікацію;

150 тисяч українців повернулись на тимчасово окуповані території, — Тука.

Гості сьогоднішнього ефіру:

член тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, "Слуга Народу" Віталій Войцехівський;

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

співзасновник та лідер грузинської опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Бадрі Джапарідзе;

капітан 1-го рангу, заступник начальника штабу ВМС України (2004-2020 рр.) Андрій Риженко;

екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ", голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів Г.Р.І.М. Костянтин "Дід" Прошинський.

Раніше ми писали, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова укласти угоду з Росією, аби завершити війну. Він заявив, що Україна уже втратила на війні понад 400 тисяч солдатів.

Нагадуємо, Зеленський хоче зателефонувати Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену. Темою розмови буде запрошення до НАТО.