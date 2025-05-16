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Зеленский раскрыл детали переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

Зеленский раскрыл детали переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

16 мая 2025 г. 17:50

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В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась встреча между делегациями Украины и России. Российская делегация заявила, что довольна результатами переговоров, и обмен пленными в формате "1000 на 1000" состоится в ближайшие дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 16 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • Аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;
  • Народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
  • Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • Народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • Доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле;
  • Если российская делегация не сможет договориться о прекращении огня, то понятно, что Путин не хочет завершения войны, — Зеленский;
  • Трамп допустил возможность звонка Путину для обсуждения прекращения огня;
  • Фон дер Ляйен: Путин не хочет мира, разрабатываем новые санкции;
  • Рютте об отказе Путина приехать на переговоры: Он совершил большую ошибку.

Отметим, что после переговоров с делегацией РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что идет подготовка встречи Зеленского с Путиным.

Кроме того, глава оборонного ведомства сообщил, что российская и украинская делегации договорились об обмене пленными.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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