Зеленский раскрыл детали переговоров в Стамбуле — эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоялась встреча между делегациями Украины и России. Российская делегация заявила, что довольна результатами переговоров, и обмен пленными в формате "1000 на 1000" состоится в ближайшие дни.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 16 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

Аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков;

Народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

Народный депутат от депутатской группы "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

Доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле;

Если российская делегация не сможет договориться о прекращении огня, то понятно, что Путин не хочет завершения войны, — Зеленский;

Трамп допустил возможность звонка Путину для обсуждения прекращения огня;

Фон дер Ляйен: Путин не хочет мира, разрабатываем новые санкции;

Рютте об отказе Путина приехать на переговоры: Он совершил большую ошибку.

Отметим, что после переговоров с делегацией РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что идет подготовка встречи Зеленского с Путиным.

Кроме того, глава оборонного ведомства сообщил, что российская и украинская делегации договорились об обмене пленными.