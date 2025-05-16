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Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

16 травня 2025 р. 17:50

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У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася зустріч між делегаціями України та Росії. Російська делегація заявила, що задоволена результатами перемовин, й обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" відбудеться найближчими днями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 16 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • Аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;
  • Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • Народний депутат від депутатської групи "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
  • Доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Переговори між Україною та РФ у Стамбулі;
  • Якщо російська делегація не зможе домовитися про припинення вогню, то зрозуміло, що Путін не хоче завершення війни, — Зеленський;
  • Трамп припустив можливість дзвінка Путіну для обговорення припинення вогню;
  • Фон дер Ляєн: Путін не хоче миру, розробляємо нові санкції;
  • Рютте про відмову Путіна приїхати на переговори: Він зробив велику помилку.

Зазначимо, що після перемовин з делегацією РФ у Стамбулі, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що триває підготовка зустрічі Зеленського з Путіним.

Крім того, глава оборонного відомства повідомив, що російська та українська делегації домовилися про обмін полоненими.

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18:00 Одещині виділять 45 мільйонів на шкільні автобуси

17:59 Умєров проведе конференцію за підсумками переговорів з РФ

17:52 Переговори у Стамбулі — Стармер різко відреагував на позицію РФ

17:36 Україна та РФ спілкувалась через перекладача на переговорах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:25 Паспорт моряка за 3400 долл. — корупційна схема в Одесі

17:21 Нема в інших країн — у Буданова розкрили унікальні можливості ГУР

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9 листопада 2023
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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона