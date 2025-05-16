Зеленський розкрив деталі перемовин у Стамбулі — ефір Вечір.LIVE

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулася зустріч між делегаціями України та Росії. Російська делегація заявила, що задоволена результатами перемовин, й обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" відбудеться найближчими днями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 16 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

Аналітик, політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков;

Народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

Народний депутат від депутатської групи "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

Доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Переговори між Україною та РФ у Стамбулі;

Якщо російська делегація не зможе домовитися про припинення вогню, то зрозуміло, що Путін не хоче завершення війни, — Зеленський;

Трамп припустив можливість дзвінка Путіну для обговорення припинення вогню;

Фон дер Ляєн: Путін не хоче миру, розробляємо нові санкції;

Рютте про відмову Путіна приїхати на переговори: Він зробив велику помилку.

Зазначимо, що після перемовин з делегацією РФ у Стамбулі, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що триває підготовка зустрічі Зеленського з Путіним.

Крім того, глава оборонного відомства повідомив, що російська та українська делегації домовилися про обмін полоненими.