Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, военный юрист Тарас Боровский, нардеп Алексей Леонов, дипломат Александр Левченко, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак и экс-заместитель министра обороны Анна Маляр. В частности, они обсудят увольнение спецуполномоченного по безопасности гарантий и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление премьера Дениса Шмыгаля, что собственное жилье по программе "єОселя" уже приобрели 15 тысяч украинских семей.

Они также отреагируют на сбитие управляемой авиабомбы в Запорожье.

Среди других тем:

ВСУ переходят на "корпусную структуру": что это даст Украине;

Украина получила первые французские истребители Mirage 2000;

Дуда заявил об опасности преступности после возвращения украинских ветеранов с войны. В Минветеранов ответили.

Напомним, 7 февраля Зеленский уволил Мойсюка, который занимал должность Специального уполномоченного по международным гарантиям безопасности и развитию Сил обороны.

Также Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.