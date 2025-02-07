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Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

7 февраля 2025 г. 17:50

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

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12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

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08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

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05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Text

13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

Text

08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб

Гостями эфира Вечір.LIVE стали руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, военный юрист Тарас Боровский, нардеп Алексей Леонов, дипломат Александр Левченко, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак и экс-заместитель министра обороны Анна Маляр. В частности, они обсудят увольнение спецуполномоченного по безопасности гарантий и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление премьера Дениса Шмыгаля, что собственное жилье по программе "єОселя" уже приобрели 15 тысяч украинских семей.

Они также отреагируют на сбитие управляемой авиабомбы в Запорожье.

Среди других тем:

  • ВСУ переходят на "корпусную структуру": что это даст Украине;
  • Украина получила первые французские истребители Mirage 2000;
  • Дуда заявил об опасности преступности после возвращения украинских ветеранов с войны. В Минветеранов ответили.

Напомним, 7 февраля Зеленский уволил Мойсюка, который занимал должность Специального уполномоченного по международным гарантиям безопасности и развитию Сил обороны.

Также Украина получила первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Нидерландов.

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21:50 Зеленский показал представителю НАТО дальнобойное оружие Украины

21:36 Масштабный сбой произошел в Дії во время голосования на Нацотборе

21:28 Стартовало голосование за победителя Нацотбора — как голосовать

21:26 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:07 Шахтер представил новичка за 20 млн евро

21:00 Сырский обсудил ситуацию на фронте з адмиралом НАТО

20:49 Графики света в Одессе — чего ждать в воскресенье

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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13:02 Киев поговорил с Вашингтоном о переговорах — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист объяснил, надо ли упоминать преступления РФ на переговорах

Text

08:00 Новый мирный план США для Украины — эфир Ранок.LIVE

Text

05:45 Что скрывает Красный Крест — расследование "Наша справа"

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02:02 Рада не давала добро на достройку блоков на ХАЭС — депутат Гриб