Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, військовий юрист Тарас Боровський, нардеп Олексій Леонов, дипломат Олександр Левченко, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак та ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, вони обговорять звільнення спецуповноваженого з безпекових гарантій і розвитку Сил оборони Євгена Мойсюка.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву премʼєра Дениса Шмигаля, що власне житло за програмою "єОселя" вже придбали 15 тисяч українських родин.

Вони також відреагують на збиття керованої авіабомби у Запоріжжі.

Серед інших тем:

ЗСУ переходять на "корпусну структуру": що це дасть Україні;

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000;

Дуда заявив про небезпеку злочинності після повернення українських ветеранів з війни. У Мінветеранів відповіли.

Нагадаємо, 7 лютого Зеленський звільнив Мойсюка, який обіймав посаду Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Також Україна отримала першу французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.