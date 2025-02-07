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Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

07 лютого 2025 р. 17:50

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

Text

13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Юрист пояснив, чи варто говорити про злочини РФ на перемовинах

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08:00 Новий мирний план США для України — ефір Ранок.LIVE

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05:45 Що приховує Червоний Хрест — розслідування "Наша справа"

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02:02 Рада не давала дозвіл на добудову блоків на ХАЕС — депутатка Гриб

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ANTS Ілля Несходовський, військовий юрист Тарас Боровський, нардеп Олексій Леонов, дипломат Олександр Левченко, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак та ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, вони обговорять звільнення спецуповноваженого з безпекових гарантій і розвитку Сил оборони Євгена Мойсюка.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву премʼєра Дениса Шмигаля, що власне житло за програмою "єОселя" вже придбали 15 тисяч українських родин.

Вони також відреагують на збиття керованої авіабомби у Запоріжжі.

Серед інших тем: 

  • ЗСУ переходять на "корпусну структуру": що це дасть Україні;
  • Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000;
  • Дуда заявив про небезпеку злочинності після повернення українських ветеранів з війни. У Мінветеранів відповіли.

Нагадаємо, 7 лютого Зеленський звільнив Мойсюка, який обіймав посаду Спеціального уповноваженого з міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони.

Також Україна отримала першу французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.

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22:04 Одесит двічі проігнорував повістку в ТЦК — як покарали

21:50 Зеленський показав представнику НАТО українську далекобійну зброю

21:36 Масштабний збій стався у Дії під час голосування на Нацвідборі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:28 Завершилось голосування за переможця Нацвідбору на Євробачення

21:26 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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