Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совместную пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом. Встреча лидеров стран происходит в рамках визита Зеленского в Финляндию.

Прямой эфир пресс-конференции смотрите на Новини.LIVE, который начнется в 11:15.

Владимир Зеленский прибыл в Финляндию - что известно

Как отмечалось ранее, Зеленский и Стубб проведут переговоры относительно поддержки Украины со стороны Финляндии и шагов для окончания войны.

Также украинский президент встретится с представителем парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо и премьер-министром Петтери Орпо.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал, как Россия готова к перемирию после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также Владимир Зеленский прокомментировал тезисы, которые прозвучали в итоге встречи Трампа и Путина.