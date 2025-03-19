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Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

19 марта 2025 г. 11:15

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Text

17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

Text

12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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Text

08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит совместную пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом. Встреча лидеров стран происходит в рамках визита Зеленского в Финляндию.

Прямой эфир пресс-конференции смотрите на Новини.LIVE, который начнется в 11:15.

Владимир Зеленский прибыл в Финляндию - что известно

Как отмечалось ранее, Зеленский и Стубб проведут переговоры относительно поддержки Украины со стороны Финляндии и шагов для окончания войны.

Также украинский президент встретится с представителем парламента Финляндии Юсси Халла-Ахо и премьер-министром Петтери Орпо.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал, как Россия готова к перемирию после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также Владимир Зеленский прокомментировал тезисы, которые прозвучали в итоге встречи Трампа и Путина.

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11:51 Стало известно, когда определится следующий соперник Ломаченко

11:48 Одесситы попрощались с активистом Демьяном Ганулом — как это было

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:48 В Китае прокомментировали разговор Путина и Трампа по Украине

11:41 Убытки на 520 тыс. грн — в Киеве разоблачили экс-директора завода

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир