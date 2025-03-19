Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський проводить спільну пресконференцію з президентом Фінляндії Александром Стубб. Зустріч лідерів країн відбувається в рамках візиту Зеленського до Фінляндії.

Прямий ефір пресконференції дивіться на Новини.LIVE, який розпочнеться об 11:15.

Володимир Зеленський прибув до Фінляндії — що відомо

Як зазначалося раніше, Зеленський та Стубб проведуть перемовини стосовно підтримки України з боку Фінляндії та кроків для закінчення війни.

Також український президент зустрінеться з речником парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував, як Росія готова до перемир'я після розмови між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Також Володимир Зеленський прокоментував тези, які пролунали у підсумку зустрічі Трампа та Путіна.