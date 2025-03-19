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Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

19 березня 2025 р. 11:15

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

 

Президент України Володимир Зеленський проводить спільну пресконференцію з президентом Фінляндії Александром Стубб. Зустріч лідерів країн відбувається в рамках візиту Зеленського до Фінляндії.

Прямий ефір пресконференції дивіться на Новини.LIVE, який розпочнеться об 11:15. 

Володимир Зеленський прибув до Фінляндії — що відомо

Як зазначалося раніше, Зеленський та Стубб проведуть перемовини стосовно підтримки України з боку Фінляндії та кроків для закінчення війни. 

Також український президент зустрінеться з речником парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо та прем'єр-міністром Петтері Орпо. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував, як Росія готова до перемир'я після розмови між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. 

Також Володимир Зеленський прокоментував тези, які пролунали у підсумку зустрічі Трампа та Путіна. 

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11:22 У США почали послаблювати тиск на Москву — чого це стосується

11:19 У ЄС визнали незаконною відсутність невійськової служби в Україні

11:17 Знижки від Укрзалізниці — на що розраховувати пасажирам у 2025

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:04 Фіндопомога у 40 тис. грн — хто і як зможе отримати у березні

11:00 NASA повернуло астронавтів із МКС після 9 місяців очікування

10:54 Білий дім зупинив програму відстеження викрадених дітей з України

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

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