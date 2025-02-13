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Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

13 февраля 2025 г. 8:00

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

11 февраля 2025
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23:01 Сотрудничество с США в добыче ископаемых — Янченко отреагировала

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Text

13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

Text

12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

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08:00 Администрация Трампа готовит визит в Украину — эфир Ранок.LIVE

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о начале работы спецкоманд для завершения войны. Ключевые переговоры запланированы на Мюнхенскую конференцию, которая состоится 14-16 февраля.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
  • командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
  • политолог-международник Николай Капитоненко;
  • народный депутат Украины, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;
  • политический эксперт Сергей Толстов;
  • эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель кафедры международных отношений КМА Александр Краев;
  • президент развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • звонки Трампа Зеленскому и Путину: какие результаты;
  • СНБО ввел санкции против Порошенко: что ему инкриминируют;
  • результаты визита в Киев новоназначенного министра финансов.

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским отметил, что украинский лидер стремится к достижению мира.

Также американский президент проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным, который произошел накануне.

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12:50 Красную икру из Одессы в Молдову — таможня задержала перевозчика

12:45 Зеленский ввел санкции против почетного президента Ворсклы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:32 Премьера клипа "Так вмієш лиш ти" — MONATIK и Таня Муиньо

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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