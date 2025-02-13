Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о начале работы спецкоманд для завершения войны. Ключевые переговоры запланированы на Мюнхенскую конференцию, которая состоится 14-16 февраля.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;

командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;

политолог-международник Николай Капитоненко;

народный депутат Украины, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

народный депутат от партии "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;

политический эксперт Сергей Толстов;

эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель кафедры международных отношений КМА Александр Краев;

президент развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

звонки Трампа Зеленскому и Путину: какие результаты;

СНБО ввел санкции против Порошенко: что ему инкриминируют;

результаты визита в Киев новоназначенного министра финансов.

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским отметил, что украинский лидер стремится к достижению мира.

Также американский президент проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным, который произошел накануне.