Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились о начале работы спецкоманд для завершения войны. Ключевые переговоры запланированы на Мюнхенскую конференцию, которая состоится 14-16 февраля.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
- командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский;
- политолог-международник Николай Капитоненко;
- народный депутат Украины, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- народный депутат от партии "Батькивщина", комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев;
- политический эксперт Сергей Толстов;
- эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель кафедры международных отношений КМА Александр Краев;
- президент развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- звонки Трампа Зеленскому и Путину: какие результаты;
- СНБО ввел санкции против Порошенко: что ему инкриминируют;
- результаты визита в Киев новоназначенного министра финансов.
Напомним, Трамп после разговора с Зеленским отметил, что украинский лидер стремится к достижению мира.
Также американский президент проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным, который произошел накануне.