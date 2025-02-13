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Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025 р. 08:00

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
Text

19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Text

17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

Text

13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Text

12:38 Волонтер пояснив, як росіяни захищаються від дронів ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Адміністрація Трампа готує візит в Україну — ефір Ранок.LIVE

11 лютого 2025
Text

23:01 Співпраця зі США у видобутку копалин — Янченко прокоментувала

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21:08 Без США жодні гарантії безпеки не будуть дієвими, — Гончаренко

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17:50 У Трампа готують заяву щодо миротворців, — ефір Вечір.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про початок роботи спецкоманд для завершення війни. Ключові переговори заплановані на Мюнхенську конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш; 
  • командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;
  • політолог-міжнародник Микола Капітоненко;
  • народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв;
  • політичний експерт Сергій Толстов;
  • експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач кафедри міжнародних відносин КМА Олександр Краєв;
  • президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • дзвінки Трампа Зеленському і Путіну: які результати;
  • РНБО ввела санкції проти Порошенка: що йому інкримінують;
  • результати візиту до Києва новопризначеного міністра фінансів.

Нагадаємо, Трамп після розмови із Зеленським зазначив, що український лідер прагне досягнення миру.

Також американський президент проінформував Зеленського щодо розмови з Путіним, яка сталася напередодні.

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08:00 Грошова допомога від NRC під загрозою — що буде із заявками

07:58 Трампу байдуже на безпеку України та ЄС, — Telegraph

07:48 Зустріч голів МЗС — Європа наполягає на участі в переговорах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:20 Громадський транспорт у 2025 — в яких містах найдорожчий проїзд

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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