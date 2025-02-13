Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп домовилися про початок роботи спецкоманд для завершення війни. Ключові переговори заплановані на Мюнхенську конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;

командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський;

політолог-міжнародник Микола Капітоненко;

народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

народний депутат від партії "Батьківщина", комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв;

політичний експерт Сергій Толстов;

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", викладач кафедри міжнародних відносин КМА Олександр Краєв;

президент розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

дзвінки Трампа Зеленському і Путіну: які результати;

РНБО ввела санкції проти Порошенка: що йому інкримінують;

результати візиту до Києва новопризначеного міністра фінансів.

Нагадаємо, Трамп після розмови із Зеленським зазначив, що український лідер прагне досягнення миру.

Також американський президент проінформував Зеленського щодо розмови з Путіним, яка сталася напередодні.