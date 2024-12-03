Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 3 декабря, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, рассмотрим детали совещания, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим следующие вопросы:

Израиль и Ливан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня;

Израиль нанес удары по Ливану после нарушения "Хезболла" соглашения о перемирии;

Трамп заявил, что может устроить "ад" на Ближнем Востоке;

Опубликован "План Келлога" по урегулированию войны в Украине;

Украина официально отказывается от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО;

В Раду продвигают закон об ответственности за публикацию закрытых данных из реестров;

Протесты в Грузии.

Гости сегодняшнего эфира:

журналист Сергей Ауслендер;

советница-уполномоченная по безбарьерности президента Украины Татьяна Ломакина;

глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов;

глава общественно-политического объединения "Киевская областная ассамблея инвалидов", паралимпиец, предприниматель, депутат Киевского областного совета VIII созыва Олег Иваненко;

основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич;

ветеран 73-го Морского центра ССО Павел Якимчук;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея

капитан, офицер ВСУ Олеся Баженова;

общественная активистка, жена и сестра украинских военнослужащих София Черепанова;

научный сотрудник Института государства и права имени В. М. Корецкого, вице-президент ОО "Трибуна женщины" Инна Силантьева.

Ранее мы сообщали, что, по словам Зеленского, по состоянию на сегодняшний день украинской армии не хватает сил, чтобы вернуть Крым военным путем. Поэтому необходимо находить дипломатические пути урегулирования войны.

Кроме того, президент говорил, что основными скептиками относительно вступления Украины в Альянс являются три страны.