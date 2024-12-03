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Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

03 грудня 2024 р. 17:53

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17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

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15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

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14:37 Жити після втрати коханого на війні — другий випуск Жінки-фенікс

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13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

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13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

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Сьогодн, 3 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо деталі наради, яку провів Президент України Володимир Зеленський.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні питання:

  • Ізраїль і Ліван звинуватили один одного в порушенні угоди про припинення вогню;
  • Ізраїль завдав ударів по Лівану після порушення "Хезболлою" угоди про перемир’я;
  • Трамп заявив, що може влаштувати "пекло" на Близькому Сході;
  • Опубліковано "План Келлога" щодо врегулювання війни в Україні;
  • Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО; 
  • У Раду просувають закон про відповідальність за публікування закритих даних із реєстрів;
  • Протести в Грузії.

 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • журналіст Сергій Ауслендер;
  • радниця-уповноважена з питань безбар’єрності президента України Тетяна Ломакіна;
  • голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов;
  • очільник громадсько-політичного об’єднання "Київська обласна асамблея інвалідів", паралімпієць, підприємець, депутат Київської обласної ради VIII скликання Олег Іваненко;
  • засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич;
  • ветеран 73-го Морського центру ССО Павло Якімчук;
  • голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;
  • капітан, офіцер ЗСУ Олеся Баженова;
  • громадська активістка, дружина та сестра українських військовослужбовців Софія Черепанова;
  • науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького, віцепрезидент ГО "Трибуна жінки" Інна Силантьєва.

Раніше ми повідомляли, що, за словами Зеленського, станом на сьогодні українській армії не вистачає сил, щоб повернути Крим військовим шляхом. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи урегулювання війни.

Крім того, президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.

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19:09 Відключення світла в Одесі — графіки на середу 4 грудня

18:48 У Південній Кореї проголосували за скасування воєнного стану

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 Смертельна ДТП у Дніпрі — підозрюваному обрали запобіжний захід

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18:23 PlayStation святкує 30 років — в PS Store ігри зі знижками до 80%

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