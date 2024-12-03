Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Сьогодн, 3 грудня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, розглянемо деталі наради, яку провів Президент України Володимир Зеленський.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо наступні питання:

Ізраїль і Ліван звинуватили один одного в порушенні угоди про припинення вогню;

Ізраїль завдав ударів по Лівану після порушення "Хезболлою" угоди про перемир’я;

Трамп заявив, що може влаштувати "пекло" на Близькому Сході;

Опубліковано "План Келлога" щодо врегулювання війни в Україні;

Україна офіційно відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО;

У Раду просувають закон про відповідальність за публікування закритих даних із реєстрів;

Протести в Грузії.

Гості сьогоднішнього ефіру:

журналіст Сергій Ауслендер;

радниця-уповноважена з питань безбар’єрності президента України Тетяна Ломакіна;

голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов;

очільник громадсько-політичного об’єднання "Київська обласна асамблея інвалідів", паралімпієць, підприємець, депутат Київської обласної ради VIII скликання Олег Іваненко;

засновниця та командирка медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич;

ветеран 73-го Морського центру ССО Павло Якімчук;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея;

капітан, офіцер ЗСУ Олеся Баженова;

громадська активістка, дружина та сестра українських військовослужбовців Софія Черепанова;

науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького, віцепрезидент ГО "Трибуна жінки" Інна Силантьєва.

Раніше ми повідомляли, що, за словами Зеленського, станом на сьогодні українській армії не вистачає сил, щоб повернути Крим військовим шляхом. Тому необхідно знаходити дипломатичні шляхи урегулювання війни.

Крім того, президент казав, що основними скептиками щодо вступу України в Альянс є три країни. Мова йде про США, Угорщину та Німеччину.