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Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

13 января 2025 г. 17:50

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

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13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

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13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

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12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

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10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

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08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

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Советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Майк Уолтц настаивает на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Также в мире растут цены на нефть из-за американских санкций против российских танкеров.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • народный депутат, "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
  • экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.І.М. Константин "Дед" Прошинский;
  • военный обозреватель Давид Шарп;
  • капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • возможность снижения мобилизационного возраста;
  • почему демобилизация сейчас невозможна;
  • с 2025 года получить отсрочку смогут только аспиранты на бюджете;
  • Рада хочет упростить наложение ТЦК заочных штрафов;
  • в Украине планируют создать "Пентагон государственных реестров", — Стефанишина;
  • на зимней сессии ПАСЕ пройдут слушания по украинским пленным, — Кравчук;
  • рост цен на нефть на фоне новых санкций США против России;
  • транзит российской нефти через Украину сократился до минимума;
  • вероятная встреча Трампа и Путина;
  • что изменится в мире после инаугурации Трампа;
  • может ли Китай стать посредником для достижения мира в Украине;
  • блокировка соцсети ТикТок в США;
  • помощь Украины для Сирии;
  • обмен пленных солдат КНДР на украинских военных.

Напомним, вблизи Сирии произошла утечка топлива с российского танкера, которому не разрешили зайти в порт Тартус.

А по состоянию на 10 января цены на нефть достигли максимума за последние три месяца и выросли почти на 3%.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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