Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Майк Уолтц настаивает на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Также в мире растут цены на нефть из-за американских санкций против российских танкеров.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

народный депутат, "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

главный консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;

экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.І.М. Константин "Дед" Прошинский;

военный обозреватель Давид Шарп;

капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

возможность снижения мобилизационного возраста;

почему демобилизация сейчас невозможна;

с 2025 года получить отсрочку смогут только аспиранты на бюджете;

Рада хочет упростить наложение ТЦК заочных штрафов;

в Украине планируют создать "Пентагон государственных реестров", — Стефанишина;

на зимней сессии ПАСЕ пройдут слушания по украинским пленным, — Кравчук;

рост цен на нефть на фоне новых санкций США против России;

транзит российской нефти через Украину сократился до минимума;

вероятная встреча Трампа и Путина;

что изменится в мире после инаугурации Трампа;

может ли Китай стать посредником для достижения мира в Украине;

блокировка соцсети ТикТок в США;

помощь Украины для Сирии;

обмен пленных солдат КНДР на украинских военных.

Напомним, вблизи Сирии произошла утечка топлива с российского танкера, которому не разрешили зайти в порт Тартус.

А по состоянию на 10 января цены на нефть достигли максимума за последние три месяца и выросли почти на 3%.