Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Советник новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Майк Уолтц настаивает на снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Также в мире растут цены на нефть из-за американских санкций против российских танкеров.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- народный депутат, "Батькивщина", Комитет по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
- экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров Г.Р.І.М. Константин "Дед" Прошинский;
- военный обозреватель Давид Шарп;
- капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри.
Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:
- возможность снижения мобилизационного возраста;
- почему демобилизация сейчас невозможна;
- с 2025 года получить отсрочку смогут только аспиранты на бюджете;
- Рада хочет упростить наложение ТЦК заочных штрафов;
- в Украине планируют создать "Пентагон государственных реестров", — Стефанишина;
- на зимней сессии ПАСЕ пройдут слушания по украинским пленным, — Кравчук;
- рост цен на нефть на фоне новых санкций США против России;
- транзит российской нефти через Украину сократился до минимума;
- вероятная встреча Трампа и Путина;
- что изменится в мире после инаугурации Трампа;
- может ли Китай стать посредником для достижения мира в Украине;
- блокировка соцсети ТикТок в США;
- помощь Украины для Сирии;
- обмен пленных солдат КНДР на украинских военных.
Напомним, вблизи Сирии произошла утечка топлива с российского танкера, которому не разрешили зайти в порт Тартус.
А по состоянию на 10 января цены на нефть достигли максимума за последние три месяца и выросли почти на 3%.