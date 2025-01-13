Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Радник новообраного президента Сполучених Штатів Америки Майк Уолтц наполягає на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Також у світі ростуть ціни на нафту через американські санкції проти російських танкерів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- народний депутат, "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;
- екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів Г.Р.І.М. Костянтин "Дід" Прошинський;
- військовий оглядач Давид Шарп;
- капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.
Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- можливість зниження мобілізаційного віку;
- чому демобілізація зараз неможлива;
- з 2025 року отримати відстрочку зможуть лише аспіранти на бюджеті;
- Рада хоче спростити накладення ТЦК заочних штрафів;
- в Україні планують створити "Пентагон державних реєстрів", — Стефанішина;
- на зимовій сесії ПАРЄ пройдуть слухання щодо українських полонених, — Кравчук;
- зростання цін на нафту на тлі нових санкцій США проти Росії;
- транзит російської нафти через Україну скоротився до мінімуму;
- ймовірна зустріч Трампа і Путіна;
- що зміниться у світі після інавгурації Трампа;
- чи може Китай стати посередником для досягнення миру в Україні;
- блокування соцмережі ТікТок у США;
- допомога України для Сирії;
- обмін полонених солдатів КНДР на українських військових.
Нагадаємо, поблизу Сирії стався витік палива з російського танкера, якому не дозволили зайти в порт Тартус.
А станом на 10 січня ціни на нафту досягли максимуму за останні три місяці та зросли майже на 3%.