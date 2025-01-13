Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Радник новообраного президента Сполучених Штатів Америки Майк Уолтц наполягає на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Також у світі ростуть ціни на нафту через американські санкції проти російських танкерів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

народний депутат, "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;

екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів Г.Р.І.М. Костянтин "Дід" Прошинський;

військовий оглядач Давид Шарп;

капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

можливість зниження мобілізаційного віку;

чому демобілізація зараз неможлива;

з 2025 року отримати відстрочку зможуть лише аспіранти на бюджеті;

Рада хоче спростити накладення ТЦК заочних штрафів;

в Україні планують створити "Пентагон державних реєстрів", — Стефанішина;

на зимовій сесії ПАРЄ пройдуть слухання щодо українських полонених, — Кравчук;

зростання цін на нафту на тлі нових санкцій США проти Росії;

транзит російської нафти через Україну скоротився до мінімуму;

ймовірна зустріч Трампа і Путіна;

що зміниться у світі після інавгурації Трампа;

чи може Китай стати посередником для досягнення миру в Україні;

блокування соцмережі ТікТок у США;

допомога України для Сирії;

обмін полонених солдатів КНДР на українських військових.

Нагадаємо, поблизу Сирії стався витік палива з російського танкера, якому не дозволили зайти в порт Тартус.

А станом на 10 січня ціни на нафту досягли максимуму за останні три місяці та зросли майже на 3%.