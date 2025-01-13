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Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів екстрену нараду із Сирським — ефір Вечір.LIVE

13 січня 2025 р. 17:50

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00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

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Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Радник новообраного президента Сполучених Штатів Америки Майк Уолтц наполягає на зниженні мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Також у світі ростуть ціни на нафту через американські санкції проти російських танкерів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України, комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • народний депутат, "Батьківщина", Комітет з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;
  • екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів Г.Р.І.М. Костянтин "Дід" Прошинський;
  • військовий оглядач Давид Шарп;
  • капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі.

Разом з ведучим Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • можливість зниження мобілізаційного віку;
  • чому демобілізація зараз неможлива;
  • з 2025 року отримати відстрочку зможуть лише аспіранти на бюджеті;
  • Рада хоче спростити накладення ТЦК заочних штрафів;
  • в Україні планують створити "Пентагон державних реєстрів", — Стефанішина;
  • на зимовій сесії ПАРЄ пройдуть слухання щодо українських полонених, — Кравчук;
  • зростання цін на нафту на тлі нових санкцій США проти Росії;
  • транзит російської нафти через Україну скоротився до мінімуму;
  • ймовірна зустріч Трампа і Путіна;
  • що зміниться у світі після інавгурації Трампа;
  • чи може Китай стати посередником для досягнення миру в Україні;
  • блокування соцмережі ТікТок у США;
  • допомога України для Сирії;
  • обмін полонених солдатів КНДР на українських військових.

Нагадаємо, поблизу Сирії стався витік палива з російського танкера, якому не дозволили зайти в порт Тартус.

А станом на 10 січня ціни на нафту досягли максимуму за останні три місяці та зросли майже на 3%.

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00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

00:00 Челсі через допінг Мудрика вимагатиме від Шевченка 70 млн євро

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

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17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

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15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

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12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

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12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

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09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

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