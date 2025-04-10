Зеленский провел экстренное заседание — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет об экстренном заседании, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский.
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О чем эфир
Гости сегодняшнего эфира Ранок.LIVE:
- заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий;
- главный сержант 93 ОМБр Холодный Яр Виталий Пясецкий;
- председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
- народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
- политолог Сергей Таран.
Напомним, ранее Президент Украины анонсировал очередные переговоры с США. Они могут состояться на следующей неделе.
Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить большой пакет вооружения у Штатов. В нем, в частности, должны содержатся системы ПВО.