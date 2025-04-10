Зеленский провел экстренное заседание — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим ряд важных тем. В частности, речь пойдет об экстренном заседании, которое провел Президент Украины Владимир Зеленский.

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О чем эфир

Гости сегодняшнего эфира Ранок.LIVE:

заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий;

главный сержант 93 ОМБр Холодный Яр Виталий Пясецкий;

председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат Украины, "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;

народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

политолог Сергей Таран.

Напомним, ранее Президент Украины анонсировал очередные переговоры с США. Они могут состояться на следующей неделе.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова купить большой пакет вооружения у Штатов. В нем, в частности, должны содержатся системы ПВО.