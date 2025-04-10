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Зеленський провів екстрене засідання — Ранок.LIVE

Зеленський провів екстрене засідання — Ранок.LIVE

10 квітня 2025 р. 08:00

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, йтиметься про екстрене засідання, яке провів Президент України Володимир Зеленський.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Гості сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE:

  • заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький;
  • головний сержант 93 ОМБр Холодний Яр Віталій Пясецький;
  • голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народний депутат України, "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • народний депутат "Слуга народу",  член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • політолог Сергій Таран.

Нагадаємо, раніше Президент України анонсував чергові переговори зі США. Вони можуть відбутися на наступному тижні.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити великий пакет озброєння у Штатів. В ньому, зокрема, мають бути і системи ППО.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:55 У Нафтогазі розповіли про збереження платіжок за газ — деталі

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