Зеленський провів екстрене засідання — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, йтиметься про екстрене засідання, яке провів Президент України Володимир Зеленський.
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Про що ефір
Гості сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE:
- заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький;
- головний сержант 93 ОМБр Холодний Яр Віталій Пясецький;
- голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- народний депутат України, "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
- народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
- політолог Сергій Таран.
Нагадаємо, раніше Президент України анонсував чергові переговори зі США. Вони можуть відбутися на наступному тижні.
Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити великий пакет озброєння у Штатів. В ньому, зокрема, мають бути і системи ППО.