Зеленський провів екстрене засідання — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку важливих тем. Зокрема, йтиметься про екстрене засідання, яке провів Президент України Володимир Зеленський.

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Про що ефір

Гості сьогоднішнього ефіру Ранок.LIVE:

заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький;

головний сержант 93 ОМБр Холодний Яр Віталій Пясецький;

голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народний депутат України, "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович;

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

політолог Сергій Таран.

Нагадаємо, раніше Президент України анонсував чергові переговори зі США. Вони можуть відбутися на наступному тижні.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова купити великий пакет озброєння у Штатів. В ньому, зокрема, мають бути і системи ППО.