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Зеленский прокомментировал участие КНР в войне — эфир Вечір.LIVE

Зеленский прокомментировал участие КНР в войне — эфир Вечір.LIVE

8 апреля 2025 г. 17:50

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Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 8 апреля

В новом эфире ведущие и гости обсудят то, что ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая. Также будут говорить о доказательствах и реакции Пекина.

Кроме того, одной из тем станет вывод до 10 000 военнослужащих США из Восточной Европы.

Важным также стал вопрос возможной потери правового статуса в ЕС после объявления перемирия для украинских беженцев.

Отдельно услышите о том, что в ЕС призвали Китай решать таможенные проблемы переговорами.

Гостями эфира Вечір.LIVE 8 апреля стали:

  • народный депутат от партии "Слуга народа", представитель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", представитель Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • политолог Владимир Фесенко.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на взятие в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии оккупантов.

Напомним, что недавно в Курской области военные ВСУ смогли взять в плен еще пятерых россиян.

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