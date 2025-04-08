Зеленский прокомментировал участие КНР в войне — эфир Вечір.LIVE

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это.

Об этом и не только услышите в эфире Вечір.LIVE, который начнется в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE 8 апреля

В новом эфире ведущие и гости обсудят то, что ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая. Также будут говорить о доказательствах и реакции Пекина.

Кроме того, одной из тем станет вывод до 10 000 военнослужащих США из Восточной Европы.

Важным также стал вопрос возможной потери правового статуса в ЕС после объявления перемирия для украинских беженцев.

Отдельно услышите о том, что в ЕС призвали Китай решать таможенные проблемы переговорами.

Гостями эфира Вечір.LIVE 8 апреля стали:

народный депутат от партии "Слуга народа", представитель Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

народный депутат от партии "Батькивщина", представитель Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

народный депутат от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

политолог Владимир Фесенко.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на взятие в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии оккупантов.

Напомним, что недавно в Курской области военные ВСУ смогли взять в плен еще пятерых россиян.