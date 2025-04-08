Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

08 квітня 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп відреагував на масовані атаки РФ — ефір День.LIVE

Text

Зеленський анонсував збільшення кількості БпЛА — ефір Ранок.LIVE

4 квітня 2025
Text

У Трампа вперше заявили про зрив домовленостей — ефір Новини.LIVE

Text

Рубіо виступає із заявами про закінчення війни — пряма трансляція

Text

Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

Text

Франція поставила жорсткі вимоги Росії — ефір День.LIVE

Text

В ОП зробили заяву щодо миротворців в Україні — ефір Ранок.LIVE

3 квітня 2025
Text

Заява Зеленського про мир і тиск на РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

Перемир'я з РФ та жорстка відповідь Трампу — ефір День.LIVE

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, як воювали в складі російської армії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 8 квітня

У новому ефірі ведучі та гості обговорять те, що ЗСУ взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю. Також говоритимуть про докази та реакцію Пекіна.

Крім того, одною з тем стане виведення до 10 000 військовослужбовців США зі Східної Європи.

Важливим також стало питання можливої втрати правового статусу у ЄС після оголошення перемир’я для українських біженців.

Окремо почуєте про те, що у ЄС закликали Китай розв'язувати митні проблеми перемовинами.

Гостями ефіру Вечір.LIVE 8 квітня стали:

  • народний депутат від партії "Слуга Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", представник Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • політолог Володимир Фесенко.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на взяття у полон двох громадян Китаю, які воювали у складі армії окупантів.

Нагадаємо, що нещодавно в Курській області військові ЗСУ змогли взяти в полон ще п'ятьох росіян.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:59 Шахтар залишився без своєї зірки на важливі матчі УПЛ

17:57 Пліснява та неприємний запах — ревізія на квітковому ринку Одеси

Text

17:50 Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

17:46 Зараз РФ атакує Харків, як на початку великої війни, — Терехов

17:45 В НБУ пропонують змінити дизайн гривні — що про це відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:17 Зеленський заявив, що РФ хоче повернути собі заморожені активи

17:15 Як РФ змогли наступати з Криму у 2022-му — командувач ВМС ЗСУ

17:14 Найменший чип у світі — TSMC подолала бар'єр у 2 нанометри

17:13 Зеленський розповів деталі першого взяття в полон громадян Китаю

17:12 Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю

17:59 Шахтар залишився без своєї зірки на важливі матчі УПЛ

17:57 Пліснява та неприємний запах — ревізія на квітковому ринку Одеси

17:46 Зараз РФ атакує Харків, як на початку великої війни, — Терехов

17:45 В НБУ пропонують змінити дизайн гривні — що про це відомо

17:17 Зеленський заявив, що РФ хоче повернути собі заморожені активи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:15 Як РФ змогли наступати з Криму у 2022-му — командувач ВМС ЗСУ

17:14 Найменший чип у світі — TSMC подолала бар'єр у 2 нанометри

17:13 Зеленський розповів деталі першого взяття в полон громадян Китаю

17:12 Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китаю

17:12 Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона