Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

Українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, як воювали в складі російської армії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.
Ефір Вечір.LIVE 8 квітня
У новому ефірі ведучі та гості обговорять те, що ЗСУ взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю. Також говоритимуть про докази та реакцію Пекіна.
Крім того, одною з тем стане виведення до 10 000 військовослужбовців США зі Східної Європи.
Важливим також стало питання можливої втрати правового статусу у ЄС після оголошення перемир’я для українських біженців.
Окремо почуєте про те, що у ЄС закликали Китай розв'язувати митні проблеми перемовинами.
Гостями ефіру Вечір.LIVE 8 квітня стали:
- народний депутат від партії "Слуга Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
- народний депутат від партії "Батьківщина", представник Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;
- голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- політолог Володимир Фесенко.
Раніше Володимир Зеленський відреагував на взяття у полон двох громадян Китаю, які воювали у складі армії окупантів.
Нагадаємо, що нещодавно в Курській області військові ЗСУ змогли взяти в полон ще п'ятьох росіян.