Зеленський прокоментував участь Китаю у війні — ефір Вечір.LIVE

Українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, як воювали в складі російської армії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував це.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Вечір.LIVE, який розпочнеться о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE 8 квітня

У новому ефірі ведучі та гості обговорять те, що ЗСУ взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю. Також говоритимуть про докази та реакцію Пекіна.

Крім того, одною з тем стане виведення до 10 000 військовослужбовців США зі Східної Європи.

Важливим також стало питання можливої втрати правового статусу у ЄС після оголошення перемир’я для українських біженців.

Окремо почуєте про те, що у ЄС закликали Китай розв'язувати митні проблеми перемовинами.

Гостями ефіру Вечір.LIVE 8 квітня стали:

народний депутат від партії "Слуга Народу", представник Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;

народний депутат від партії "Батьківщина", представник Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

політолог Володимир Фесенко.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на взяття у полон двох громадян Китаю, які воювали у складі армії окупантів.

Нагадаємо, що нещодавно в Курській області військові ЗСУ змогли взяти в полон ще п'ятьох росіян.