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Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

28 октября 2024 г. 17:50

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21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

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20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

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18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

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18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

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21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

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21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

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16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

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14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

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13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Сегодня, 28 октября, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов, в частности, очередное заявление Президента Украины Владимира Зеленского о втором Саммите мира. Также прокомментируем ситуацию вокруг акций протеста в Грузии.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Второй саммит мира может состояться в Индии: Зеленский назвал условие;
  • Зеленский: Россия потеряла в войне уже 650 тысяч убитыми и ранеными;
  • Тариф на свет поднимется до 7 грн/кВт уже с 2025 года, — председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • Грузинские оппозиционные политики из "Коалиции за перемены" отказались от своих депутатских мандатов;
  • Орбан уедет в Грузию;
  • КНДР отправила в РФ "молодых и неподготовленных солдат", — WSJ.

Гости сегодняшнего эфира:

  • пресс-аташе посольства Грузии в Украине (2005-2010 гг.) Бачо Корчилава;
  • член делегации ПАСЕ, Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
  • военнослужащий ВСУ Антон Черный.

Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала парламентские выборы, которые, по ее мнению, были тотально сфальсифицированы. Она призвала граждан страны выходить на акции протеста.

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22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

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17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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