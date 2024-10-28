Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 28 октября, в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных и актуальных вопросов, в частности, очередное заявление Президента Украины Владимира Зеленского о втором Саммите мира. Также прокомментируем ситуацию вокруг акций протеста в Грузии.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

Второй саммит мира может состояться в Индии: Зеленский назвал условие;

Зеленский: Россия потеряла в войне уже 650 тысяч убитыми и ранеными;

Тариф на свет поднимется до 7 грн/кВт уже с 2025 года, — председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

Грузинские оппозиционные политики из "Коалиции за перемены" отказались от своих депутатских мандатов;

Орбан уедет в Грузию;

КНДР отправила в РФ "молодых и неподготовленных солдат", — WSJ.

Гости сегодняшнего эфира:

пресс-аташе посольства Грузии в Украине (2005-2010 гг.) Бачо Корчилава;

член делегации ПАСЕ, Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;

военнослужащий ВСУ Антон Черный.

Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны. По его словам, он может являться посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала парламентские выборы, которые, по ее мнению, были тотально сфальсифицированы. Она призвала граждан страны выходить на акции протеста.