Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань, зокрема чергову заяву Президента України Володимира Зеленського про другий Саміт миру. Також прокоментуємо ситуацію навколо акцій протесту в Грузії.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогоднішній день багатий на важливі події:
- Другий Саміт миру може відбутися в Індії: Зеленський назвав умову;
- Зеленський: Росія втратила у війні вже 650 тисяч убитими та пораненими;
- Тариф на світло підніметься до 7 грн/кВт вже з 2025 року, — голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
- Грузинські опозиційні політики з "Коаліції за зміни" відмовилися від своїх депутатських мандатів;
- Орбан поїде в Грузію;
- КНДР відправила до РФ "молодих та непідготовлених солдатів", — WSJ.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- пресаташе посольства Грузії в Україні (2005-2010 рр.) Бачо Корчилава;
- член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;
- військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний.
Раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала парламентські вибори, які, на її думку, були тотально сфальсифіковані. Вона закликала громадян країни виходити на акції протесту.