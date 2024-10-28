Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих та актуальних питань, зокрема чергову заяву Президента України Володимира Зеленського про другий Саміт миру. Також прокоментуємо ситуацію навколо акцій протесту в Грузії.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Другий Саміт миру може відбутися в Індії: Зеленський назвав умову;

Зеленський: Росія втратила у війні вже 650 тисяч убитими та пораненими;

Тариф на світло підніметься до 7 грн/кВт вже з 2025 року, — голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

Грузинські опозиційні політики з "Коаліції за зміни" відмовилися від своїх депутатських мандатів;

Орбан поїде в Грузію;

КНДР відправила до РФ "молодих та непідготовлених солдатів", — WSJ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

пресаташе посольства Грузії в Україні (2005-2010 рр.) Бачо Корчилава;

член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;

військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний.

Раніше Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни. За його словами, він може бути посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала парламентські вибори, які, на її думку, були тотально сфальсифіковані. Вона закликала громадян країни виходити на акції протесту.