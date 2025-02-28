Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 28 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Там глава государства проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом поговорим в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- народный депутат, группа "Восстановление Украины", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр Андрей Прокурор;
- авиационный эксперт Константин Криволап;
- российский оппозиционный политик Илья Пономарев.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
Что будет после подписания соглашения Украины с США: Шмыгаль назвал следующие шаги;
- Гарантии безопасности для Украины от США уже есть, — Гончаренко со ссылкой на Шмыгаля;
- США ожидают прибыль в 20 млрд долларов от сделки по недрам с Украиной, — Белый дом;
- Путин не нападет снова после мирного соглашения с Украиной, — Трамп;
- Трамп продлил санкции против РФ еще на год;
- Трамп заманивает Путина в ловушку, чтобы получить контроль над ресурсами и унизить Россию, — Подоляк.
Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, чего ждет от сегодняшней встречи с Зеленским.
Также, по мнению Трампа, после заключения мирного соглашения российский президент Владимир Путин "не нападет" на Украину снова.