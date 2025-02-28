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Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

28 февраля 2025 г. 17:50

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

Text

17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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11:54 Цимбалюк объяснил, почему запрет на выезд для артистов — не выход

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025
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22:55 Пресс-конференция Трампа и Стармера — прямой эфир

В пятницу, 28 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Там глава государства проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • народный депутат, группа "Восстановление Украины", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр Андрей Прокурор;
  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Что будет после подписания соглашения Украины с США: Шмыгаль назвал следующие шаги;

  • Гарантии безопасности для Украины от США уже есть, — Гончаренко со ссылкой на Шмыгаля;
  • США ожидают прибыль в 20 млрд долларов от сделки по недрам с Украиной, — Белый дом;
  • Путин не нападет снова после мирного соглашения с Украиной, — Трамп;
  • Трамп продлил санкции против РФ еще на год;
  • Трамп заманивает Путина в ловушку, чтобы получить контроль над ресурсами и унизить Россию, — Подоляк.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, чего ждет от сегодняшней встречи с Зеленским.

Также, по мнению Трампа, после заключения мирного соглашения российский президент Владимир Путин "не нападет" на Украину снова.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:03 Результаты удивляют — CNN провело опрос о скандале в США

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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

Text

17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

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