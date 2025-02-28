Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

В пятницу, 28 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Там глава государства проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

народный депутат, группа "Восстановление Украины", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко;

политтехнолог Руслан Рохов;

командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр Андрей Прокурор;

авиационный эксперт Константин Криволап;

российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Что будет после подписания соглашения Украины с США: Шмыгаль назвал следующие шаги;

Гарантии безопасности для Украины от США уже есть, — Гончаренко со ссылкой на Шмыгаля;

США ожидают прибыль в 20 млрд долларов от сделки по недрам с Украиной, — Белый дом;

Путин не нападет снова после мирного соглашения с Украиной, — Трамп;

Трамп продлил санкции против РФ еще на год;

Трамп заманивает Путина в ловушку, чтобы получить контроль над ресурсами и унизить Россию, — Подоляк.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, чего ждет от сегодняшней встречи с Зеленским.

Также, по мнению Трампа, после заключения мирного соглашения российский президент Владимир Путин "не нападет" на Украину снова.