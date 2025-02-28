Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

У п'ятницю, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Там глава держави проведе переговори із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

народний депутат, група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко;

політтехнолог Руслан Рохов;

командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр Андрій Прокурор;

авіаційний експерт Костянтин Криволап;

російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав наступні кроки;

Гарантії безпеки для України від США вже є, — Гончаренко з посиланням на Шмигаля;

США очікують на прибуток у 20 млрд доларів від угоди щодо надр з Україною, — Білий дім;

Путін не нападе знову після мирної угоди з Україною, — Трамп;

Трамп подовжив санкції проти РФ ще на рік;

Трамп заманює Путіна у пастку, щоб отримати контроль над ресурсами та принизити Росію, — Подоляк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, чого чекає від сьогоднішньої зустрічі із Зеленським.

Також, на думку Трампа, після укладення мирної угоди російський президент Володимир Путін "не нападе" на Україну знову.