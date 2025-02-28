Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

У п'ятницю, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Там глава держави проведе переговори із американським лідером Дональдом Трампом.
Про це поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- народний депутат, група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр Андрій Прокурор;
- авіаційний експерт Костянтин Криволап;
- російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав наступні кроки;
- Гарантії безпеки для України від США вже є, — Гончаренко з посиланням на Шмигаля;
- США очікують на прибуток у 20 млрд доларів від угоди щодо надр з Україною, — Білий дім;
- Путін не нападе знову після мирної угоди з Україною, — Трамп;
- Трамп подовжив санкції проти РФ ще на рік;
- Трамп заманює Путіна у пастку, щоб отримати контроль над ресурсами та принизити Росію, — Подоляк.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, чого чекає від сьогоднішньої зустрічі із Зеленським.
Також, на думку Трампа, після укладення мирної угоди російський президент Володимир Путін "не нападе" на Україну знову.