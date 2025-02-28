Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

28 лютого 2025 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

У п'ятницю, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув до США з офіційним візитом. Там глава держави проведе переговори із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • народний депутат, група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • командир батальйону безпілотних систем 30 ОМБр Андрій Прокурор;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

   Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав    наступні кроки;

  • Гарантії безпеки для України від США вже є, — Гончаренко з посиланням на Шмигаля;
  • США очікують на прибуток у 20 млрд доларів від угоди щодо надр з Україною, — Білий дім;
  • Путін не нападе знову після мирної угоди з Україною, — Трамп;
  • Трамп подовжив санкції проти РФ ще на рік;
  • Трамп заманює Путіна у пастку, щоб отримати контроль над ресурсами та принизити Росію, — Подоляк.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, чого чекає від сьогоднішньої зустрічі із Зеленським.

Також, на думку Трампа, після укладення мирної угоди російський президент Володимир Путін "не нападе" на Україну знову.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

19:06 Зеленський сказав Трампу свою думку про припинення вогню

Термінова новина

19:06 Угода із США — Зеленський пояснив нові можливості для України

19:05 Торкнеться кожного українця — які зміни чекають з 1 березня

Термінова новина

19:01 Трамп заявив, що Україна не повернеться до війни

Термінова новина

19:00 Трамп зробив заяву про поставки зброї в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

18:58 Угода між Україною та США — Трамп зробив заяву

18:56 Трамп планує зробити англійську офіційною мовою США

Термінова новина

18:54 Маск посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського

18:51 Зеленський показав Трампу фото бійців, які повернулись з полону

Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Термінова новина

19:06 Зеленський сказав Трампу свою думку про припинення вогню

Термінова новина

19:06 Угода із США — Зеленський пояснив нові можливості для України

19:05 Торкнеться кожного українця — які зміни чекають з 1 березня

Термінова новина

19:01 Трамп заявив, що Україна не повернеться до війни

Термінова новина

19:00 Трамп зробив заяву про поставки зброї в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

18:58 Угода між Україною та США — Трамп зробив заяву

18:56 Трамп планує зробити англійську офіційною мовою США

Термінова новина

18:54 Маск посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського

18:51 Зеленський показав Трампу фото бійців, які повернулись з полону

18:45 Трамп зустрів Зеленського у Білому домі — що сказав

18:33 Одеські Міражі Каліпсо — сучасне мистецтво в період війни

06:40 Нові ціни на алюміній — де дорожче приймають брухт у лютому

06:33 Підвищення заробітної плати в Україні — блеф чи реальність

06:20 В Україні скасували Господарський кодекс — що це означає

27 лютого 2025

06:40 Куди вигідно нести мідь — нові ціни на кольорові метали в Україні

06:15 Дешеві ліки та перевірка декларацій — що зміниться з 1 березня

05:44 Буданов розповів про мир у 2025 році та подальші плани РФ

26 лютого 2025

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

06:40 Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні

06:40 Де в Україні найдорожче приймають брухт — ціни на чормет у лютому

Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція