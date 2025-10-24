Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Лондон по случаю очередной встречи "Коалиции Желающих". Там он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский с визитом в Лондоне

Украинский президент в Британии уже встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке. С начала 2025 года это уже третья встреча Владимира Зеленского и британского монарха.

Известно, что после аудиенции с королем, украинский лидер отправился на встречу с Киром Стармером. Затем они вместе проведут встречу с премьер-министрами Дании и Нидерландов и генсеком НАТО.

Напомним, 23 октября Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики Украины. Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование.

Кроме того, украинский лидер встретился президентом Франции и обсудил усиление ПВО. После этого Эммануэль Макрон сделал сообщение на украинском.