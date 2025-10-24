Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир arrow
Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

24 октября 2025 г. 15:07

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text
обновлено:

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Text
обновлено:

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2025
Text
обновлено:

18:10 Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:06 Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Text
обновлено:

10:20 Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

Text
обновлено:

08:00 Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

22 октября 2025
Text
обновлено:

19:00 Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Text
обновлено:

18:09 В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

Text
обновлено:

13:02 Украина приходит в себя после обстрела — эфир День.LIVE

Text

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Text

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2025
Text

18:10 Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Лондон по случаю очередной встречи "Коалиции Желающих". Там он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Смотрите встречу лидеров в прямом эфире Новини.LIVE.

Зеленский с визитом в Лондоне

Украинский президент в Британии уже встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке. С начала 2025 года это уже третья встреча Владимира Зеленского и британского монарха.

Известно, что после аудиенции с королем, украинский лидер отправился на встречу с Киром Стармером. Затем они вместе проведут встречу с премьер-министрами Дании и Нидерландов и генсеком НАТО.

Напомним, 23 октября Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики Украины. Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование.

Кроме того, украинский лидер встретился президентом Франции и обсудил усиление ПВО. После этого Эммануэль Макрон сделал сообщение на украинском.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:32 iOS 26 получила 3 незаметные, но полезные функции для iPhone

16:26 Смерть мобилизованного в Киеве — в полиции назвали причину

16:25 КАБы на Одесчину — подробности дневной атаки

16:21 Взрыв гранаты на вокзале в Овруче — новые детали от полиции

16:10 Помощь на дрова — как пенсионеру получить деньги в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:55 Задерживали толпой — в Одесском ТЦК отреагировали на видео

15:45 В Польше введут новые правила о трудовом стаже — детали

15:33 Президент Венесуэлы обратился к Трампу на "языке Тарзана"

15:26 Милевский сравнил игру Динамо с энергетическим блэкаутом

15:20 Побег за границу под Одессой закончился кюветом

16:32 iOS 26 получила 3 незаметные, но полезные функции для iPhone

16:26 Смерть мобилизованного в Киеве — в полиции назвали причину

16:25 КАБы на Одесчину — подробности дневной атаки

16:21 Взрыв гранаты на вокзале в Овруче — новые детали от полиции

16:10 Помощь на дрова — как пенсионеру получить деньги в 2025 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:55 Задерживали толпой — в Одесском ТЦК отреагировали на видео

15:45 В Польше введут новые правила о трудовом стаже — детали

15:33 Президент Венесуэлы обратился к Трампу на "языке Тарзана"

15:26 Милевский сравнил игру Динамо с энергетическим блэкаутом

15:20 Побег за границу под Одессой закончился кюветом

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

14 октября

22:33 Идентификация героев в Одессе — как работает полевой морг сегодня

13 октября

16:43 Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

10 октября

18:52 Военная администрация в Одессе — что об этом думают горожане

Text

15:07 Зеленский прибыл в Британию — прямой эфир

Text

13:06 Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

23 октября
Text

18:10 Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

Трамп сказал, когда РФ почувствует санкции США — эфир День.LIVE

24 октября 2025 г. 13:06
ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС отложил важнейшее решение для Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2025 г. 8:00
Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

Трамп анонсировал обращение из Белого дома — эфир Вечір.LIVE

23 октября 2025 г. 18:10
Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином — эфир День.LIVE

23 октября 2025 г. 13:06
Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

Владимир Зеленский встретился с Антониу Коштой — прямой эфир

23 октября 2025 г. 10:20
Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Рютте одобрил идею Трампа об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

23 октября 2025 г. 8:00
Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

Отопительный сезон и коррупция на мостах — эфир Київський час

22 октября 2025 г. 19:00
В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

В Украину вернули графики отключения света — эфир Вечір.LIVE

22 октября 2025 г. 18:09

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации