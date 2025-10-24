Відео
Зеленський прибув у Британію — прямий ефір
Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

24 жовтня 2025 р. 15:07

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

13:06 Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025
18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

10:20 Володимир Зеленський зустрівся з Антоніу Коштою — прямий ефір

08:00 Рютте схвалив ідею Трампа щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

22 жовтня 2025
19:00 Опалювальний сезон і корупція на мостах — ефір Київський час

18:09 В Україну повернули графіки відключення світла — ефір Вечір.LIVE

13:02 Україна оговтується після масованого обстрілу — ефір День.LIVE

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

13:06 Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня 2025
18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 24 жовтня прибув у Лондон з нагоди чергової зустрічі "Коаліції Охочих". Там він зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Дивіться зустріч лідерів у прямому ефірі Новини.LIVE

Доповнюється...

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

15:05 Ціни в McDonald's не стоять на місці — що змінилося з весни 2025

15:02 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

14:55 На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці — що відомо

14:55 Погода зіпсує плани на один з вихідних — Діденко склала прогноз

14:45 Проїзд до Молдови заблокований — ситуація на трасі Одеса-Рені

14:32 Продаж нерухомості — скільки податків треба заплатити у 2025 році

14:30 Як отримати допомогу з часткового безробіття — норми у 2025 році

14:24 Маск прагне створити власну "армію" роботів Optimus — деталі

14:20 Вибух у поїзді в Овручі — є загиблі та багато поранених

15:05 Ціни в McDonald's не стоять на місці — що змінилося з весни 2025

15:02 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

14:55 На репера P. Diddy скоїли замах у в’язниці — що відомо

14:55 Погода зіпсує плани на один з вихідних — Діденко склала прогноз

14:45 Проїзд до Молдови заблокований — ситуація на трасі Одеса-Рені

14:32 Продаж нерухомості — скільки податків треба заплатити у 2025 році

14:30 Як отримати допомогу з часткового безробіття — норми у 2025 році

14:24 Маск прагне створити власну "армію" роботів Optimus — деталі

14:20 Вибух у поїзді в Овручі — є загиблі та багато поранених

14:15 Шахтарі знайшли надзвичайний алмаз — чим він унікальний

22:33 Переведення годинників на зимовий час — як це впливає на одеситів

22 жовтня

22:33 Туристичний сезон 2025 — в Одесі побільшав потік відпочивальників

21 жовтня

22:43 Осінні ціни на Привозі — що купують одесити, чи змінюється попит

20 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — яких змін чекають городяни

17 жовтня

19:47 Ціни на ринках в Одесі — які продукти подорожчали

16 жовтня

22:33 Військова адміністрація в Одесі — що зміниться для городян

15 жовтня

22:33 Виїжджати чи залишатися — як одесити готуються до чергової зими

14 жовтня

22:33 Ідентифікація героїв в Одесі — як працює польовий морг сьогодні

13 жовтня

16:43 Проблеми міста — що найбільше турбує одеситів сьогодні

10 жовтня

18:52 Військова адміністрація в Одесі — що про це думають містяни

15:07 Зеленський прибув у Британію — прямий ефір

13:06 Трамп сказав, коли РФ відчує санкції США — ефір День.LIVE

08:00 ЄС відклав надважливе рішення для України — ефір Ранок.LIVE

23 жовтня
18:10 Трамп анонсував звернення з Білого дому — ефір Вечір.LIVE

13:06 Трамп планує зустріч із Сі Цзіньпіном — ефір День.LIVE

