Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и анонсировал встречи с представителями оборонных и энергетических компаний. В приоритете будет дополнительная поставка Украине систем ПВО и энергетическая устойчивость Украины.

Эфир Ранок.LIVE 17 октября

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят главные международные события, влияющие на безопасность и дипломатию. В центре внимания — подготовка к встрече США и России, которую может организовать Венгрия, вероятная встреча Трампа и Путина в Будапеште, а также реакция Белого дома на инициативы Орбана. В студии будут говорить о позиции Вашингтона относительно возможной встречи Зеленского и Путина, создании Трампом "фонда победы Украины", а также о новых экономических решениях, направленных на поддержку украинской энергосистемы и финансирование оборонных нужд.

Эксперты оценят перспективы мирных инициатив, возможность серьезных переговоров весной 2026 года, позицию Европы, которая готовится к затяжному противостоянию, и новые оборонные контракты.

Ведущие также коснутся темы социально-экономических инициатив правительства, в частности зимней программы "Теплая зима" и реформ в сфере безопасности дорожного движения. Отдельно будут говорить о состоянии украинской энергетики после обстрелов, новых вызовах отопительного сезона и необходимости развития распределенной генерации.

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог";

Антон Лавринюк, командир 214 отдельного штурмового батальона;

Вячеслав Потапенко, заместитель директора Национального института стратегических исследований;

Владимир Крейденко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя фракции;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Арсений Пушкаренко, народный депутат Украины, "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Напомним, Владимир Зеленский также обратился к партнерам и фоне атак России по объектам энергетики.

Также президент США Дональд Трамп заявил о намерениях встретиться с кремлевским главой Владимиром Путиным.