Зеленський прибув до Вашингтона — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтону та анонсував зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній. У пріоритеті буде додаткове постачання Україні систем ППО та енергетична стійкість України.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який почнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 17 жовтня

Ведучі та запрошені експерти обговорять головні міжнародні події, що впливають на безпеку та дипломатію. У центрі уваги — підготовка до зустрічі США та Росії, яку може організувати Угорщина, імовірна зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, а також реакція Білого дому на ініціативи Орбана. У студії говоритимуть про позицію Вашингтона щодо можливої зустрічі Зеленського і Путіна, створення Трампом "фонду перемоги України", а також про нові економічні рішення, спрямовані на підтримку української енергосистеми та фінансування оборонних потреб.

Експерти оцінять перспективи мирних ініціатив, можливість серйозних переговорів навесні 2026 року, позицію Європи, яка готується до затяжного протистояння, та нові оборонні контракти.

Ведучі також торкнуться теми соціально-економічних ініціатив уряду, зокрема зимової програми "Тепла зима" та реформ у сфері безпеки дорожнього руху. Окремо говоритимуть про стан української енергетики після обстрілів, нові виклики опалювального сезону та необхідність розвитку розподіленої генерації.

Запрошені гості:

Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог";

Антон Лавринюк, командир 214 окремого штурмового батальйону;

В’ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови фракції;

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Нагадаємо, Володимир Зеленський також звернувся до партнерів та тлі атак Росії по об'єктам енергетики.

Також президент США Дональд Трамп заявив про наміри зустрітися з кремлівським главою Володимиром Путіним.