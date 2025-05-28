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Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

28 мая 2025 г. 13:19

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13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

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12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

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08:00 Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

27 мая 2025
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17:58 Трамп готов снять все ограничения для Украины — эфир Вечір.LIVE

Россия хочет применять против Украины 1000 беспилотников "Шахедов" одновременно — Зеленский ответил, готова ли Украина к отражению такой атаки. Также стало известно, разрешили ли Украине бить вглубь территории России.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу с канцлером Фридрихом Мерцем. В то же время сам канцлер оказался под шквалом критики из-за ракет Taurus для Украины

Тем временем западные СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп начинает серьезно нервничать на российского президента Владимира Путина за его неготовность к перемирию, но сам колеблется вводить санкции против Кремля.

На фронте российские войска ведут активные штурмы. В Генштабе ВСУ сообщили, где самые тяжелые бои.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Пендзин Олег, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;
  • Александр Толоконников, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА;
  • Петр Олещук, политолог;
  • Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики.

Напомним, Владимир Зеленский, заявил, что Украина ожидает от России их вариант "меморандума" о перемирии.

Источники медиа Reuters сообщили, что Путин назвал условия окончания войны в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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