Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

Россия хочет применять против Украины 1000 беспилотников "Шахедов" одновременно — Зеленский ответил, готова ли Украина к отражению такой атаки. Также стало известно, разрешили ли Украине бить вглубь территории России.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу с канцлером Фридрихом Мерцем. В то же время сам канцлер оказался под шквалом критики из-за ракет Taurus для Украины

Тем временем западные СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп начинает серьезно нервничать на российского президента Владимира Путина за его неготовность к перемирию, но сам колеблется вводить санкции против Кремля.

На фронте российские войска ведут активные штурмы. В Генштабе ВСУ сообщили, где самые тяжелые бои.



Гости сегодняшнего эфира:

Пендзин Олег, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;

Виталий Войцеховский, народный депутат, "Слуга Народа", Член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц;

Александр Толоконников, начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОГА;

Петр Олещук, политолог;

Юрий Романюк, председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;

Геннадий Рябцев, эксперт по вопросам энергетики.

Напомним, Владимир Зеленский, заявил, что Украина ожидает от России их вариант "меморандума" о перемирии.

Источники медиа Reuters сообщили, что Путин назвал условия окончания войны в Украине