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Зеленський прибув до Німеччини — ефір День.LIVE

Зеленський прибув до Німеччини — ефір День.LIVE

28 травня 2025 р. 13:19

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Росія хоче застосовувати проти України 1000 безпілотників "Шахедів" одночасно — Зеленський відповів, чи готова Україна до відбиття такої атаки. Також стало відомо, чи дозволили Україні бити вглиб території Росії.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 28 травня

Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. Водночас сам канцлер опинився під шквалом критики через ракети Taurus для України

Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що президент США Дональд Трамп починає серйозно нервувати на російського президента Володимира Путіна за його неготовність до перемир'я, але сам вагається запроваджувати санкції проти Кремля. 

На фронті російські війська ведуть активні штурми. В Генштабі ЗСУ повідомили, де найважчі бої. 
 
Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Пендзин Олег, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Віталій Войцехівський, народний депутат, "Слуга Народу", Член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб;
  • Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА;
  • Петро Олещук, політолог;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці;
  • Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, заявив, що Україна очікує від Росії їх варіант "меморандуму" про перемир'я. 

Джерела медіа Reuters повідомили, що Путін назвав умови закінчення війни в Україні 

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14:30 Виплати до 243 тис. грн у червні — хто з військових має право

14:28 Навчання по-російськи — кримських школярів вербують до армії

14:08 У столиці РФ намагалися отруїти звірів у зоопарку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:59 Зеленський розкрив чисельність військ РФ на Сумському напрямку

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