Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне прибыл в Лондон. Он проведет переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером.

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Встреча Зеленского и Стармера

Как известно, во время своего визита в Лондон Зеленский проведет переговоры со Стармером перед саммитом европейских лидеров. Их встреча состоится на Даунинг-Стрит.

Уже завтра, 2 марта, Стармер проведет саммит европейских лидеров, посвященный вопросам будущего мира в Украине и механизмам его обеспечения. Он считает, что такое соглашение обязательно должно включать участие США.

Напомним, Великобритания не пригласила лидеров Балтии на саммит. В Латвии, Литве и Эстонии выразили возмущение по этому поводу.

Также Стармер ответил, готова ли Великобритания предоставить миротворцев Украине.