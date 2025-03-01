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Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025 г. 15:34

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1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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11:54 Цимбалюк объяснил, почему запрет на выезд для артистов — не выход

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025
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22:55 Пресс-конференция Трампа и Стармера — прямой эфир

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

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15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

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00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
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18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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11:54 Цимбалюк объяснил, почему запрет на выезд для артистов — не выход

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025
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22:55 Пресс-конференция Трампа и Стармера — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне прибыл в Лондон. Он проведет переговоры с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Что они обсудят — смотрите вживую в эфире Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Стармера

Как известно, во время своего визита в Лондон Зеленский проведет переговоры со Стармером перед саммитом европейских лидеров. Их встреча состоится на Даунинг-Стрит.

Уже завтра, 2 марта, Стармер проведет саммит европейских лидеров, посвященный вопросам будущего мира в Украине и механизмам его обеспечения. Он считает, что такое соглашение обязательно должно включать участие США.

Напомним, Великобритания не пригласила лидеров Балтии на саммит. В Латвии, Литве и Эстонии выразили возмущение по этому поводу.

Также Стармер ответил, готова ли Великобритания предоставить миротворцев Украине.

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15:26 Исторический саммит в Лондоне по Украине — эфир Новини.LIVE

1 марта 2025
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17:57 Встреча Зеленского и Стармера — эфир Новини.LIVE

Text

15:34 Зеленский прибыл в Лондон — эфир Новини.LIVE

Text

00:50 Трамп покинул Вашингтон после переговоров с Зеленским

28 февраля 2025
Text

18:49 Трамп эффектно встретил Зеленского в Белом доме — видео

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17:50 Зеленский прибыл в Вашингтон — эфир Вечір.LIVE

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13:10 Визит Зеленского в США и заявление Трампа о мире — эфир День.LIVE

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11:54 Цимбалюк объяснил, почему запрет на выезд для артистов — не выход

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08:00 Зеленский встретится с Трампом в США — эфир Ранок.LIVE

27 февраля 2025
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22:55 Пресс-конференция Трампа и Стармера — прямой эфир