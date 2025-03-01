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Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

01 березня 2025 р. 15:34

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00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні прибув до Лондона. Він проведе переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Що вони обговорять — дивіться наживо в ефірі Новини.LIVE

Зустріч Зеленського і Стармера

Як відомо, під час свого візиту до Лондона Зеленський проведе переговори зі Стармером перед самітом європейських лідерів. Їхня зустріч відбудеться на Даунінг-стріт. 

Вже завтра, 2 березня, Стармер проведе саміт європейських лідерів, присвячений питанням майбутнього миру в Україні та механізмам його забезпечення. Він вважає, що така угода обов’язково має включати участь США.

Нагадаємо, Британія не запросила лідерів Балтії на саміт. В Латвії, Литви та Естонії висловили обурення з цього приводу. 

Також Стармер відповів, чи готова Велика Британія надати миротворців Україні

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15:57 В Одесі чоловік спалив авто сусіда через татуювання

15:41 На коліях у Києві знайшли вбитого чоловіка — деталі від поліції

15:40 Податки за кордоном у 2024 році — чи повинні платити українці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:33 Трамп розлютився на Зеленського ще до суперечки — яка причина

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15:34 Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

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00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

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08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

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22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

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17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

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13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE