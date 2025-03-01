Зеленський прибув до Лондона — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні прибув до Лондона. Він проведе переговори з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

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Зустріч Зеленського і Стармера

Як відомо, під час свого візиту до Лондона Зеленський проведе переговори зі Стармером перед самітом європейських лідерів. Їхня зустріч відбудеться на Даунінг-стріт.

Вже завтра, 2 березня, Стармер проведе саміт європейських лідерів, присвячений питанням майбутнього миру в Україні та механізмам його забезпечення. Він вважає, що така угода обов’язково має включати участь США.

Нагадаємо, Британія не запросила лідерів Балтії на саміт. В Латвії, Литви та Естонії висловили обурення з цього приводу.

Також Стармер відповів, чи готова Велика Британія надати миротворців Україні.