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Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

19 ноября 2024 г. 13:00

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13:00Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

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12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

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08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

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12:41 Нагорняк высказался о позиции МАГАТЭ в войне Украины и РФ

Text

12:25 Выступление Зеленского в Европарламенте — прямой эфир Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

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17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План внутренней стойкости Украины". А Силы обороны впервые ударили ракетами ATACMS по территории России.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • тысяча дней полномасштабной войны: как все начиналось;
  • Россия за 10 дней войны в Украине терпит такие потери, как СССР за 10 лет войны в Афганистане, — Сибига;
  • впервые в истории: Украина ударила ракетами ATACMS по территории РФ;
  • Госдеп отказался комментировать сообщения о разрешении Украине наносить удары по России;
  • в ближайшее время глава ОПУ Андрей Ермак отправится в США для переговоров с командой Трампа.

Кто станет гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Кристина Пучковская — санитар, стрелок медицинской роты Третьей отдельной штурмовой бригады;
  • Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;
  • Станислав Бунятов — позывной "Осмaн", командир отделения 24ОШБ "Айдар", младший сержант;
  • Станислав Игнатьев — председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук;
  • Виталий позывной "Бочка", ТИО начальника противовоздушной обороны, начальник группы противовоздушной обороны, старший лейтенант;
  • Юрий Билоус — адвокат.

Напомним, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать удары по территории России с помощью ATACMS.

Известно, что этот шаг вызвал отрицательную реакцию пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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12:50 1000 дней большой войны — как в Европе выражают поддержку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:56 Нардеп заявила, что на Киевщине депутаты не оформили оружие

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09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
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23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

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22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

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