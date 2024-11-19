Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План внутренней стойкости Украины". А Силы обороны впервые ударили ракетами ATACMS по территории России.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем будут говорить в эфире

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

тысяча дней полномасштабной войны: как все начиналось;

Россия за 10 дней войны в Украине терпит такие потери, как СССР за 10 лет войны в Афганистане, — Сибига;

впервые в истории: Украина ударила ракетами ATACMS по территории РФ;

Госдеп отказался комментировать сообщения о разрешении Украине наносить удары по России;

в ближайшее время глава ОПУ Андрей Ермак отправится в США для переговоров с командой Трампа.

Кто станет гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;

Кристина Пучковская — санитар, стрелок медицинской роты Третьей отдельной штурмовой бригады;

Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;

Станислав Бунятов — позывной "Осмaн", командир отделения 24ОШБ "Айдар", младший сержант;

Станислав Игнатьев — председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук;

Виталий позывной "Бочка", ТИО начальника противовоздушной обороны, начальник группы противовоздушной обороны, старший лейтенант;

Юрий Билоус — адвокат.

Напомним, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать удары по территории России с помощью ATACMS.

Известно, что этот шаг вызвал отрицательную реакцию пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.