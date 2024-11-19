Зеленский представил План стойкости— эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский 19 ноября представил в Верховной Раде "План внутренней стойкости Украины". А Силы обороны впервые ударили ракетами ATACMS по территории России.
Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.
О чем будут говорить в эфире
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- тысяча дней полномасштабной войны: как все начиналось;
- Россия за 10 дней войны в Украине терпит такие потери, как СССР за 10 лет войны в Афганистане, — Сибига;
- впервые в истории: Украина ударила ракетами ATACMS по территории РФ;
- Госдеп отказался комментировать сообщения о разрешении Украине наносить удары по России;
- в ближайшее время глава ОПУ Андрей Ермак отправится в США для переговоров с командой Трампа.
Кто станет гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Станислав Желиховский — кандидат политических наук, эксперт-международник;
- Кристина Пучковская — санитар, стрелок медицинской роты Третьей отдельной штурмовой бригады;
- Андрей Демченко — представитель Государственной пограничной службы Украины;
- Станислав Бунятов — позывной "Осмaн", командир отделения 24ОШБ "Айдар", младший сержант;
- Станислав Игнатьев — председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, доктор технических наук;
- Виталий позывной "Бочка", ТИО начальника противовоздушной обороны, начальник группы противовоздушной обороны, старший лейтенант;
- Юрий Билоус — адвокат.
Напомним, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать удары по территории России с помощью ATACMS.
Известно, что этот шаг вызвал отрицательную реакцию пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.