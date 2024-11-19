Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України". А Сили оборони вперше вдарили ракетами ATACMS по території Росії.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

тисяча днів повномасштабної війни: як все починалося;

Росія за 10 днів війни в Україні зазнає таких втрат, як СРСР за 10 років війни в Афганістані, — Сибіга;

вперше в історії: Україна вдарила ракетами ATACMS по території РФ;

Держдеп відмовився коментувати повідомлення про дозвіл Україні завдавати ударів по Росії;

найближчим часом глава ОПУ Андрій Єрмак вирушить до США для переговорів із командою Трампа.

Хто стане гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Христина Пучковська — санітар, стрілець медичної роти Третьої окремої штурмової бригади;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Станіслав Бунятов — позивний "Осмáн", командир відділення 24ОШБ "Айдар", молодший сержант;

Станіслав Ігнатьєв — голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, доктор технічних наук;

Віталій позивний "Бочка", ТВО начальника протиповітряної оборони , начальник групи протиповітряної оборони, старший лейтенант;

Юрій Білоус — адвокат.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати удари по території Росії за допомогою ATACMS.

Відомо, що цей крок викликав негативну реакцію прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.