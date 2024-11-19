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Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

19 листопада 2024 р. 13:00

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

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13:00Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

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10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

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09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

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08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
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23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

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14:06 Тисяча днів повномасштабної війни — що пережила Україна

Text

13:00 Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Text

12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

Text

12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
Text

23:15 Наступного року бюджет на армію буде менше за цьогорічний

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22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України". А Сили оборони вперше вдарили ракетами ATACMS по території Росії. 

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE

Про що говоритимуть в ефірі

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • тисяча днів повномасштабної війни: як все починалося;
  • Росія за 10 днів війни в Україні зазнає таких втрат, як СРСР за 10 років війни в Афганістані, — Сибіга;
  • вперше в історії: Україна вдарила ракетами ATACMS по території РФ;
  • Держдеп відмовився коментувати повідомлення про дозвіл Україні завдавати ударів по Росії;
  • найближчим часом глава ОПУ Андрій Єрмак вирушить до США для переговорів із командою Трампа.

Хто стане гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Христина Пучковська — санітар, стрілець медичної роти Третьої окремої штурмової бригади;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Станіслав Бунятов — позивний "Осмáн", командир відділення 24ОШБ "Айдар", молодший сержант;
  • Станіслав Ігнатьєв — голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, доктор технічних наук;
  • Віталій позивний "Бочка", ТВО начальника протиповітряної оборони , начальник групи протиповітряної оборони, старший лейтенант;
  • Юрій Білоус — адвокат.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати удари по території Росії за допомогою ATACMS.

Відомо, що цей крок викликав негативну реакцію прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

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14:13 Посадовці МСЕК попалися на гарячому — СБУ викрила схему

14:10 Зеленський пояснив, що відділяє Україну від вступу в НАТО

13:52 Чоловік намагався вивезти з України артефакт — рішення суду

13:51 В Одесі викрили грандіозну схему для ухилянтів —подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:50 Київавтодор відмовився від дешевшого підрядника з ремонту мосту

13:48 На Сумщині під завалами від обстрілу загинула матір з дітьми

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12:41 Нагорняк висловився про позицію МАГАТЕ у війні України та РФ

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12:25 Виступ Зеленського в Європарламенті — прямий ефір Новини.LIVE

Text

10:56 Нардеп заявила, що на Київщині депутати не оформили зброю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:56 У Третій ОШБр назвали відмінність дронів України та Росії

Text

08:00 Зеленський на передовій та 1000 днів війни — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024
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20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету