Зеленський представив План стійкості — ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський 19 листопада представив у Верховній Раді "План внутрішньої стійкості України". А Сили оборони вперше вдарили ракетами ATACMS по території Росії.
Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.
Про що говоритимуть в ефірі
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- тисяча днів повномасштабної війни: як все починалося;
- Росія за 10 днів війни в Україні зазнає таких втрат, як СРСР за 10 років війни в Афганістані, — Сибіга;
- вперше в історії: Україна вдарила ракетами ATACMS по території РФ;
- Держдеп відмовився коментувати повідомлення про дозвіл Україні завдавати ударів по Росії;
- найближчим часом глава ОПУ Андрій Єрмак вирушить до США для переговорів із командою Трампа.
Хто стане гостями ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
- Христина Пучковська — санітар, стрілець медичної роти Третьої окремої штурмової бригади;
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
- Станіслав Бунятов — позивний "Осмáн", командир відділення 24ОШБ "Айдар", молодший сержант;
- Станіслав Ігнатьєв — голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, доктор технічних наук;
- Віталій позивний "Бочка", ТВО начальника протиповітряної оборони , начальник групи протиповітряної оборони, старший лейтенант;
- Юрій Білоус — адвокат.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати удари по території Росії за допомогою ATACMS.
Відомо, що цей крок викликав негативну реакцію прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.