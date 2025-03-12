Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

12 марта 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Text

15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Text

13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Text

15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Text

13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники выполняют задачи в Курской области России. Враг давит, но командование делает все для сохранения наших бойцов.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;
  • депутат Киевского городского совета Тарас Козак;
  • спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
  • доктор юридических наук, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • президент Женевского центра дипломатии и противодействия конфликтам Николай Волковский.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Наши войска выполняют задачи в Курской области. Россияне давят, а командование делает все, чтобы сохранить жизнь наших бойцов, — Зеленский;
  • Вчера на переговорах с США были приняты "тяжелые компромиссы", а Зеленский руководил дистанционно, — представитель МИД;
  • Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, — Reuters со ссылкой на источники в Кремле;
  • Транспортировка американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилась, — Минобороны Польши;
  • Ситуация в Курской области.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о попытках РФ прорвать госграницу в Сумской области.

А Зеленский пояснил, что в течение 30-дневного перемирия Украина планирует наработать конкретные обязательства по безопасности в случае завершения войны.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:54 Домогательства в ЛНУ — студентка отчислилась в знак протеста

18:52 Средняя зарплата в Одессе снова выросла — на сколько

18:52 ВСУ отступают возле Суджи, но не выходят из Курщины, — СМИ

18:35 Премьер Ирландии поблагодарил Трампа за планы завершить войну

18:32 Трамп заявил, что ждет решения России о прекращении огня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 Трамп анонсировал "очень важный день" — дата

18:18 Перевод часов-2025 — когда Украина перейдет на летнее время

18:18 Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины

18:15 Атака на Одессу — удар по продовольственной безопасности мира

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

18:54 Домогательства в ЛНУ — студентка отчислилась в знак протеста

18:52 Средняя зарплата в Одессе снова выросла — на сколько

18:52 ВСУ отступают возле Суджи, но не выходят из Курщины, — СМИ

18:35 Премьер Ирландии поблагодарил Трампа за планы завершить войну

18:32 Трамп заявил, что ждет решения России о прекращении огня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 Трамп анонсировал "очень важный день" — дата

18:18 Перевод часов-2025 — когда Украина перейдет на летнее время

18:18 Европарламент принял резолюцию о поддержке Украины

18:15 Атака на Одессу — удар по продовольственной безопасности мира

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

18:15 Буковель весной — какие цены на самом популярном курорте Украины

13:50 Самые заветные мечты бойцов "Айдара" — о чем думают военные

12:00 В Украине изменился курс доллара — в каких банках выгоднее обмен

11:30 Разница удивит — сколько стоит жизнь в городах Украины и ЕС

06:40 Зарабатывать на золоте просто — в Украине новые тарифы ломбардов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:33 Состояние озимых и весеннее посевное — будет ли Одесщина с хлебом

11 марта 2025

19:47 Эпидемиологическая ситуация в Одессе — как защитить свой организм

12:23 О чем мечтают военные после победы — мысли бойцов "Айдара"

06:55 Как живут военнопленные РФ, — большой репортаж из лагеря

06:40 Цены на цветные металлы изменились — куда лучше сдавать латунь

Text

18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:58 Министры обороны НАТО в Париже говорят об Украине — трансляция

Text

15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Text

13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE