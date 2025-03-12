Зеленский сообщил о ситуации на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники выполняют задачи в Курской области России. Враг давит, но командование делает все для сохранения наших бойцов.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Валентин Наливайченко;

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко;

депутат Киевского городского совета Тарас Козак;

спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

доктор юридических наук, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский;

народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

президент Женевского центра дипломатии и противодействия конфликтам Николай Волковский.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Наши войска выполняют задачи в Курской области. Россияне давят, а командование делает все, чтобы сохранить жизнь наших бойцов, — Зеленский;

Вчера на переговорах с США были приняты "тяжелые компромиссы", а Зеленский руководил дистанционно, — представитель МИД;

Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, — Reuters со ссылкой на источники в Кремле;

Транспортировка американского оружия в Украину через хаб в Польше возобновилась, — Минобороны Польши;

Ситуация в Курской области.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о попытках РФ прорвать госграницу в Сумской области.

А Зеленский пояснил, что в течение 30-дневного перемирия Украина планирует наработать конкретные обязательства по безопасности в случае завершения войны.