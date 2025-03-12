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Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

12 березня 2025 р. 17:50

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
Text

21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Text

17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники виконують завдання в Курській області Росії. Ворог тисне, але командування робить усе для збереження наших бійців.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть: 

  • народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;
  • депутат Київської міської ради Тарас Козак;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;
  • доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;
  • народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • президент Женевського центру дипломатії та протидії конфліктів Микола Волківський. 

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Наші війська виконують завдання в Курській області. Росіяни тиснуть, а командування робить усе, щоб зберегти життя наших бійців, — Зеленський; 
  • Вчора на перемовинах з США було ухвалено "важкі компроміси", а Зеленський керував дистанційно, — речник МЗС;  
  • Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні, — Reuters із посиланням на джерела в Кремлі;
  • Транспортування американської зброї в Україну через хаб у Польщі відновилося, — Міноборони Польщі;  
  • Ситуація в Курській області.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про спроби РФ прорвати держкордон у Сумській області.

А Зеленський пояснив, що протягом 30-денного перемир'я Україна планує напрацювати конкретні безпекові зобов'язання у разі завершення війни.

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Термінова новина

18:12 Трамп підтвердив, що американська делегація прямує до Росії

18:05 Громадський транспорт у 2025 — хто не має права на проїзд

18:00 Стармер пояснив, що має включати мирна угода між Україною та РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:48 Мирна угода — Рубіо припустив зняття санкцій ЄС з Росії

17:40 Нова транспортна розв'язка в Одесі — де саме

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