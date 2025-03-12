Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські захисники виконують завдання в Курській області Росії. Ворог тисне, але командування робить усе для збереження наших бійців.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко;

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко;

депутат Київської міської ради Тарас Козак;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України Віктор Лещинський;

народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

президент Женевського центру дипломатії та протидії конфліктів Микола Волківський.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Наші війська виконують завдання в Курській області. Росіяни тиснуть, а командування робить усе, щоб зберегти життя наших бійців, — Зеленський;

Вчора на перемовинах з США було ухвалено "важкі компроміси", а Зеленський керував дистанційно, — речник МЗС;

Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні, — Reuters із посиланням на джерела в Кремлі;

Транспортування американської зброї в Україну через хаб у Польщі відновилося, — Міноборони Польщі;

Ситуація в Курській області.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про спроби РФ прорвати держкордон у Сумській області.

А Зеленський пояснив, що протягом 30-денного перемир'я Україна планує напрацювати конкретні безпекові зобов'язання у разі завершення війни.