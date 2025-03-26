Зеленский сообщил детали о переговорах — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог-международник Дмитрий Левусь, нардеп первого созыва Сергей Куницын, эксперт института энергетических стратегий Юрий Корольчук, политтехнолог Виталий Бала, нардеп Георгий Мазурашу, социолог Дмитрий Громаков, политолог Тарас Чорновил, представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин и синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. В частности, они обсудят детали о переговорах.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют договоренность между Украиной и Россией о временном прекращении огня.

Среди других тем:

При каких условиях Европа может закрыть небо над Украиной?

Свежие рейтинги: сколько украинцев доверяют президенту Зеленскому?

Напомним, 25 марта Президент Владимир Зеленский отметил, что достичь безусловного прекращения огня пока не удалось.

Также глава государства подчеркнул, что ближайшие шаги российских оккупантов определят будущее развитие событий.