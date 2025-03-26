Зеленський повідомив деталі про переговори — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог-міжнародник Дмитро Левусь, нардеп першого скликання Сергій Куніцин, експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політтехнолог Віталій Бала, нардеп Георгій Мазурашу, соціолог Дмитро Громаков, політолог Тарас Чорновіл, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин та синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Зокрема, вони обговорять деталі про переговори.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують домовленість між Україною та Росією щодо тимчасового припинення вогню.

Серед інших тем:

За яких умов Європа може закрити небо над Україною?

Свіжі рейтинги: скільки українців довіряють президенту Зеленському?

Нагадаємо, 25 березня Президент Володимир Зеленський зазначив, що досягти безумовного припинення вогню наразі не вдалося.

Також глава держави наголосив, що найближчі кроки російських окупантів визначать майбутній розвиток подій.