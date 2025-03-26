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Зеленський повідомив деталі про переговори — ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив деталі про переговори — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025 р. 08:00

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У Стамбулі спецназ атакує протестувальників газом — трансляція

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Трамп відповів Зеленському щодо впливу Росії — ефір День.LIVE

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Зеленський зробив заяву про переговори із США — ефір Ранок.LIVE

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Трамп робить термінові заяви щодо України — трансляція

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Про що домовились США та Росія в Ер-Ріяді — ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог-міжнародник Дмитро Левусь, нардеп першого скликання Сергій Куніцин, експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, політтехнолог Віталій Бала, нардеп Георгій Мазурашу, соціолог Дмитро Громаков, політолог Тарас Чорновіл, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин та синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Зокрема, вони обговорять деталі про переговори.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують домовленість між Україною та Росією щодо тимчасового припинення вогню.

Серед інших тем: 

  •  За яких умов Європа може закрити небо над Україною?
  •  Свіжі рейтинги: скільки українців довіряють президенту Зеленському?

Нагадаємо, 25 березня Президент Володимир Зеленський зазначив, що досягти безумовного припинення вогню наразі не вдалося.

Також глава держави наголосив, що найближчі кроки російських окупантів визначать майбутній розвиток подій.

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08:38 Саркофаг ЧАЕС у критичному стані — потрібні сотні мільйонів

08:29 Кого мобілізують до ЗСУ виключно за власним бажанням

08:24 Трамп погодився, що РФ може відкладати перемирʼя в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:12 Виплати військовим на реабілітації — як отримати 100 тис.грн

08:08 Волтц визнав провину за витік даних, але звинуватив журналіста

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