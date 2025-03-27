Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

В Париже в четверг, 27 марта, завершилась встреча лидеров стран Европы и мира по поддержке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к весеннему наступлению на фронте.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

народный депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;

народный депутат от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко;

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

В Париже завершилась встреча "Коалиции желающих" по поддержке Украины;

Зеленский заявил, что Россия готовится к весеннему наступлению;

Нарушения прав человека со стороны ТЦК и СП приобрели системный характер, — Дмитрий Лубинец;

Враг пытается вытеснить ВСУ с Курщины: Сырский проверил ситуацию на Сумщине;

Европа передумала отправлять миротворцев.

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал три основы гарантий безопасности для Украины.

После более трех часов обсуждений саммит по поддержке Украины в Париже завершился. В нем приняли участие лидеры около 30 стран.