Зеленский предупредил о новом наступлении РФ — эфир Вечір.LIVE

В Париже в четверг, 27 марта, завершилась встреча лидеров стран Европы и мира по поддержке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к весеннему наступлению на фронте.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
- народный депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход;
- народный депутат от партии "Батькивщина", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко;
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- В Париже завершилась встреча "Коалиции желающих" по поддержке Украины;
- Зеленский заявил, что Россия готовится к весеннему наступлению;
- Нарушения прав человека со стороны ТЦК и СП приобрели системный характер, — Дмитрий Лубинец;
- Враг пытается вытеснить ВСУ с Курщины: Сырский проверил ситуацию на Сумщине;
- Европа передумала отправлять миротворцев.
Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал три основы гарантий безопасности для Украины.
После более трех часов обсуждений саммит по поддержке Украины в Париже завершился. В нем приняли участие лидеры около 30 стран.