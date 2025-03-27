Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

У Парижі у четвер, 27 березня, завершилася зустріч лідерів країн Європи та світу щодо підтримки України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на фронті.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

народна депутатка, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;

народний депутат від партії "Батьківщина", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко;

Разом з ведучими вони обговорять наступні теми:

У Парижі завершилася зустріч "Коаліції охочих" щодо підтримки України;

Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу;

Порушення прав людини з боку ТЦК та СП набули системного характеру, — Дмитро Лубінець;

Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив ситуацію на Сумщині;

Європа передумала відправляти миротворців.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон назвав три основи гарантій безпеки для України.

Після понад трьох годин обговорень саміт щодо підтримки України у Парижі завершився. В ньому взяли участь лідери близько 30 країн.