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Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

27 березня 2025 р. 17:50

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Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

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У Парижі у четвер, 27 березня, завершилася зустріч лідерів країн Європи та світу щодо підтримки України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на фронті.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • народна депутатка, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход;
  • народний депутат від партії "Батьківщина", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко;

Разом з ведучими вони обговорять наступні теми:

  • У Парижі завершилася зустріч "Коаліції охочих" щодо підтримки України; 
  • Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу;
  • Порушення прав людини з боку ТЦК та СП набули системного характеру, — Дмитро Лубінець;  
  • Ворог намагається витіснити ЗСУ з Курщини: Сирський перевірив ситуацію на Сумщині;
  • Європа передумала відправляти миротворців.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон назвав три основи гарантій безпеки для України.

Після понад трьох годин обговорень саміт щодо підтримки України у Парижі завершився. В ньому взяли участь лідери близько 30 країн.

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Термінова новина

17:46 Зеленський сказав, які країни бачить гарантами безпеки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Нафтогаз має гроші на імпорт газу — хто дасть понад 300 млн євро

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