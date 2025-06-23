Зеленский предупредил ЕС о провокациях России — эфир Ранок.LIVE

В понедельник, 23 июня, в эфире Ранок.LIVE услышите о ключевых вызовах, которые стоят перед Украиной и миром — от масштабной угрозы "Шахедов" до последствий ударов США по Ирану, ситуации в Черном море, экономических проблем и жизни на прифронтовых территориях.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 23 июня

Приглашенные гости эфир Ранок.LIVE

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины". Обсудит в эфире, как Украина адаптируется к новым волнам "Шахедов", зачем нужны легкомоторные самолеты, как работают дроны-перехватчики, и станет ли турецкий БПЛА Kizilelma с украинским двигателем технологическим ответом.

Роман Кисленко, кандидат политических наук, проанализирует международную реакцию на удары США по Ирану, эскалацию напряжения в регионе, позицию НАТО и политическую ревность между Путиным и Трампом.

Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВСУ. Оценит угрозу от более 1950 российских стратегических ракет и анализируем ситуацию в море. Также будем говорить о смертельном случае в Заливе: где сейчас опаснее всего находиться?

Ярослав Божко, политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" расскажет, не отвлечет ли война в Иране внимание Запада от Украины, а также реакцию ООН, возможные новые военные сценарии РФ в Европе, и оборонную мобилизацию Польши и Эстонии.

Владимир Омелян, экс-военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры (2016-2019) будет говорить об обстрелах полигонов, обещаниях изменений в стратегии обороны, восстановлении Украины и резонансном хищении средств на инфраструктурных проектах.

Сергей Хлань, депутат Херсонского областного совета, поговорит о ситуации в регионе, последних обстрелах и вызовах для жителей прифронтового города.

Олег Устенко, экономист, советник Президента в 2019-2024 годах, разберет, как блокирование Ормузского пролива может подорвать мировую экономику, чем это грозит России, и какие новые санкционные форматы Украина готовит для партнеров.

Александр Толоконников, руководитель управления политики Херсонской ОГА расскажет о состоянии города после нового удара по жилым кварталам Херсона и гуманитарной ситуации и информационной работе в условиях войны.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, почему ВСУ переходит на корпусную систему.

Кроме того, Сырский рассказал, что происходит с защитными сооружениями на фронте и что изменилось в формировании линии обороны.