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Зеленський попередив ЄС про провокації Росії — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив ЄС про провокації Росії — ефір Ранок.LIVE

23 червня 2025 р. 08:00

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Нова зброя НАТО та призначення в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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17:50 У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

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13:03 Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

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08:00 Нова зброя НАТО та призначення в ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 23 червня, в ефірі Ранок.LIVE почуєте про ключові виклики, які стоять перед Україною та світом – від масштабної загрози "Шахедів" до наслідків ударів США по Ірану, ситуації в Чорному морі, економічних проблем та життя на прифронтових територіях. 

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00. 

Ефір Ранок.LIVE 23 червня

Запрошені гості ефір Ранок.LIVE

  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України". Обговорить в ефірі, як Україна адаптується до нових хвиль "Шахедів", навіщо потрібні легкомоторні літаки, як працюють дрони-перехоплювачі, і чи стане турецький БПЛА Kizilelma з українським двигуном технологічною відповіддю.
  • Роман Кисленко, кандидат політичних наук, проаналізує міжнародну реакцію на удари США по Ірану, ескалацію напруги в регіоні, позицію НАТО та політичні ревнощі між путіним і Трампом. 
  • Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Оцінить загрозу від понад 1950 російських стратегічних ракет і аналізуємо ситуацію в морі. Також говоритимемо про смертельний випадок у Затоці: де зараз найнебезпечніше перебувати?
  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" розповість, чи не відверне війна в Ірані увагу Заходу від України, а також реакцію ООН, можливі нові військові сценарії РФ у Європі, та оборонну мобілізацію Польщі та Естонії.
  • Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури (2016–2019) говоритиме про обстріли полігонів, обіцянки змін у стратегії оборони, відбудову України і резонансне розкрадання коштів на інфраструктурних проєктах.
  • Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Поговорить про ситуацію в регіоні, останні обстріли та виклики для мешканців прифронтового міста.
  • Олег Устенко, економіст, радник Президента у 2019–2024 роках, розбере, як блокування Ормузької протоки може підірвати світову економіку, чим це загрожує Росії, і які нові санкційні формати Україна готує для партнерів.
  • Олександр Толоконніков, керівник управління політики Херсонської ОВА розкаже про стан міста після нового удару по житлових кварталах Херсона та гуманітарну ситуацію й інформаційну роботу в умовах війни.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, чому ЗСУ переходить на корпусну систему

Крім того, Сирський розповів, що відбувається із захисними спорудами на фронті та що змінилося у формуванні лінії оборони. 

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07:47 У ДСНС спростували інформацію про п'ятого загиблого у Києві

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:16 В Києві через атаку закрито вихід зі станції метро "Святошин"

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