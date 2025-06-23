Зеленський попередив ЄС про провокації Росії — ефір Ранок.LIVE

У понеділок, 23 червня, в ефірі Ранок.LIVE почуєте про ключові виклики, які стоять перед Україною та світом – від масштабної загрози "Шахедів" до наслідків ударів США по Ірану, ситуації в Чорному морі, економічних проблем та життя на прифронтових територіях.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 23 червня

Запрошені гості ефір Ранок.LIVE

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України". Обговорить в ефірі, як Україна адаптується до нових хвиль "Шахедів", навіщо потрібні легкомоторні літаки, як працюють дрони-перехоплювачі, і чи стане турецький БПЛА Kizilelma з українським двигуном технологічною відповіддю.

Роман Кисленко, кандидат політичних наук, проаналізує міжнародну реакцію на удари США по Ірану, ескалацію напруги в регіоні, позицію НАТО та політичні ревнощі між путіним і Трампом.

Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Оцінить загрозу від понад 1950 російських стратегічних ракет і аналізуємо ситуацію в морі. Також говоритимемо про смертельний випадок у Затоці: де зараз найнебезпечніше перебувати?

Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" розповість, чи не відверне війна в Ірані увагу Заходу від України, а також реакцію ООН, можливі нові військові сценарії РФ у Європі, та оборонну мобілізацію Польщі та Естонії.

Володимир Омелян, ексвійськовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури (2016–2019) говоритиме про обстріли полігонів, обіцянки змін у стратегії оборони, відбудову України і резонансне розкрадання коштів на інфраструктурних проєктах.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Поговорить про ситуацію в регіоні, останні обстріли та виклики для мешканців прифронтового міста.

Олег Устенко, економіст, радник Президента у 2019–2024 роках, розбере, як блокування Ормузької протоки може підірвати світову економіку, чим це загрожує Росії, і які нові санкційні формати Україна готує для партнерів.

Олександр Толоконніков, керівник управління політики Херсонської ОВА розкаже про стан міста після нового удару по житлових кварталах Херсона та гуманітарну ситуацію й інформаційну роботу в умовах війни.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, чому ЗСУ переходить на корпусну систему.

Крім того, Сирський розповів, що відбувається із захисними спорудами на фронті та що змінилося у формуванні лінії оборони.