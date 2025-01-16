Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсуждаем важные темы. В частности, обсудим новые заявления Президента Украины Владимира Заленского.
Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечер.LIVE говорим о таком:
- в Киев с визитом прибыли премьер Британии и министр обороны Италии;
- Франция и Британия обсуждают отправку миротворческих войск в Украину;
- у Евросоюза без армии Украины нет шансов против РФ, — Зеленский;
- 443 тыс. украинцев, выехавших в прошлом году за границу, не вернулись в Украину;
- Зеленский анонсировал создание центров поддержки украинцев за рубежом;
- у Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ через несколько месяцев;
- у нас есть шансы завершить конфликт в этом году, — Зеленский;
- самая сложная ситуация на фронте сейчас на востоке Украины.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
- секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины, "Батькивщина" Валентин Наливайченко;
- член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
- народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
- председатель правления Республиканского Фонда Украины, бывший член правительства Польши, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал, какие страны пока не поддерживают вступление Украины в НАТО. По словам президента, сейчас работают над тем, чтобы изменить такую позицию государств.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел телефонный разговор с главой американским коллегой - генералом Чарльзом Брауном. Речь шла об ситуации на фронте.