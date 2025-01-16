Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсуждаем важные темы. В частности, обсудим новые заявления Президента Украины Владимира Заленского.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечер.LIVE говорим о таком:

в Киев с визитом прибыли премьер Британии и министр обороны Италии;

Франция и Британия обсуждают отправку миротворческих войск в Украину;

у Евросоюза без армии Украины нет шансов против РФ, — Зеленский;

443 тыс. украинцев, выехавших в прошлом году за границу, не вернулись в Украину;

Зеленский анонсировал создание центров поддержки украинцев за рубежом;

у Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ через несколько месяцев;

у нас есть шансы завершить конфликт в этом году, — Зеленский;

самая сложная ситуация на фронте сейчас на востоке Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;

секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины, "Батькивщина" Валентин Наливайченко;

член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;

народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;

председатель правления Республиканского Фонда Украины, бывший член правительства Польши, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал, какие страны пока не поддерживают вступление Украины в НАТО. По словам президента, сейчас работают над тем, чтобы изменить такую позицию государств.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел телефонный разговор с главой американским коллегой - генералом Чарльзом Брауном. Речь шла об ситуации на фронте.