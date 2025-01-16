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Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

16 января 2025 г. 17:50

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

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17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

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17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

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13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсуждаем важные темы. В частности, обсудим новые заявления Президента Украины Владимира Заленского.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечер.LIVE говорим о таком:

  • в Киев с визитом прибыли премьер Британии и министр обороны Италии;
  • Франция и Британия обсуждают отправку миротворческих войск в Украину;
  • у Евросоюза без армии Украины нет шансов против РФ, — Зеленский;
  • 443 тыс. украинцев, выехавших в прошлом году за границу, не вернулись в Украину;
  • Зеленский анонсировал создание центров поддержки украинцев за рубежом;
  • у Трампа ждут мирное соглашение между Украиной и РФ через несколько месяцев;
  • у нас есть шансы завершить конфликт в этом году, — Зеленский;
  • самая сложная ситуация на фронте сейчас на востоке Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко;
  • секретарь комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины, "Батькивщина" Валентин Наливайченко;
  • член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
  • народный депутат, "Слуга Народа", комитет по вопросам правовой политики Сергей Демченко;
  • председатель правления Республиканского Фонда Украины, бывший член правительства Польши, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский рассказал, какие страны пока не поддерживают вступление Украины в НАТО. По словам президента, сейчас работают над тем, чтобы изменить такую позицию государств.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел телефонный разговор с главой американским коллегой - генералом Чарльзом Брауном. Речь шла об ситуации на фронте.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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