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Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

16 січня 2025 р. 17:50

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17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговорюємо важливі теми. Зокрема, обговоримо нові заяви Президента України Володимира Заленського.

Подивитись ефір Вечір.LIVE можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про таке:

  • до Києва з візитом прибули прем'єр Британії та міністр оборони Італії;
  • Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну
  • у Євросоюзу без армії України немає шансів проти РФ, — Зеленський;
  • 443 тис. українців, які виїхали минулого року за кордон, не повернулися в Україну;
  • Зеленський анонсував створення центрів підтримки українців за кордоном;
  • у Трампа чекають мирну угоду між Україною та РФ за кілька місяців;
  • у нас є шанси завершити конфлікт цього року, — Зеленський;
  • найскладніша ситуація на фронті зараз на сході України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко;
  • секретар комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України, "Батьківщина" Валентин Наливайченко;
  • член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань правової політики Сергій Демченко;
  • голова правління Республіканського Фонду України, колишній член уряду Польщі, колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський розповів, які країни наразі не підтримують вступ України до НАТО. За словами президента, зараз працюють над тим, щоб змінити таку позицію держав.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою американським колегою — генералом Чарльзом Брауном. Йшлося про ситуацію на фронті.

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18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

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