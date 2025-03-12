Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров между американской и украинской делегациями. Встреча состоялась 11 марта в Саудовской Аравии.

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Итоги переговоров между США и Украиной

Переговоры украинской и американской стороны состоялись в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта. Речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам и прекращении войны в Украине. Глава государства озвучил итоги переговоров с США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина согласилась на временное прекращение огня на 30 дней. Он пояснил, что это возможно сделать в формате, который предложила американская сторона.

Также глава страны отметил, что санкции, которые применят против России в случае нарушения перемирия, будут зависеть от Соединенных Штатов. По словам Зеленского, будущие шаги американцев станут понятными после их диалога с РФ.