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Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

12 марта 2025 г. 15:10

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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13:00 У Зеленского раскрыли детали переговоров с США — эфир День.LIVE

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
Text

21:47 Трамп выступил после переговоров в Саудовской Аравии — трансляция

Text

17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Украина и США обсуждают конец войны — эфир День.LIVE

Text

11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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21:00 Что на самом деле думают пленные РФ о Путине — эксклюзив

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17:50 Подробности визита Зеленского в Саудовскую Аравию — Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров между американской и украинской делегациями. Встреча состоялась 11 марта в Саудовской Аравии.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке.

Итоги переговоров между США и Украиной

Переговоры украинской и американской стороны состоялись в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта. Речь шла о соглашении по редкоземельным ресурсам и прекращении войны в Украине. Глава государства озвучил итоги переговоров с США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина согласилась на временное прекращение огня на 30 дней. Он пояснил, что это возможно сделать в формате, который предложила американская сторона.

Также глава страны отметил, что санкции, которые применят против России в случае нарушения перемирия, будут зависеть от Соединенных Штатов. По словам Зеленского, будущие шаги американцев станут понятными после их диалога с РФ.

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15:39 Зеленский отметил готовность подписать соглашение с США

15:35 Зеленский ответил, планирует ли новый визит в США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:32 Зеленский ответил, когда состоятся выборы в Украине

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15:10 Зеленский озвучил итоги переговоров с США — прямой эфир

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08:00 Прекращение огня и последствия для Украины — эфир Ранок.LIVE

11 марта 2025
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17:50 Детали переговоров в Саудовской Аравии — эфир Вечір.LIVE

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11:18 Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии — эфир Новини.LIVE

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08:00 Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии — эфир Ранок.LIVE

10 марта 2025
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