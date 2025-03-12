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Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

12 березня 2025 р. 15:10

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

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13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

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11:18Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

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08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
Text

21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Text

17:50 Деталі перемовин у Саудівській Аравії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Україна і США обговорюють кінець війни — ефір День.LIVE

Text

11:18 Переговори США і України в Саудівській Аравії — ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Переговори України зі США в Саудівській Аравії — ефір Ранок.LIVE

10 березня 2025
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21:00 Що насправді думають полонені РФ про Путіна — ексклюзив

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів між американською та українською делегаціями. Зустріч відбулась 11 березня в Саудівській Аравії.

Подивитись прямий ефір можна за посиланням.

Підсумки переговорів між США та Україною

Переговори української та американської сторони відбулись в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. Йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів та припинення війни в Україні. Глава держави озвучив підсумки переговорів зі США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна погодилася на тимчасове припинення вогню на 30 днів. Він пояснив, що це можливо зробити у форматі, який запропонувала американська сторона.

Також очільник країни зазначив, що санкції, які застосують проти Росії в разі порушення перемир'я, будуть залежати від Сполучених Штатів. За словами Зеленського, майбутні кроки американців стануть зрозумілими після їхнього діалогу з РФ.

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16:25 Чи скасують мобілізацію під час припинення вогню — нардеп

16:10 Зеленський пояснив, для чого потрібне 30-денне перемир'я

16:10 Залишилося кілька днів — що потрібно зробити ФОПам у березні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:04 Вітер, тепло і дощі — Діденко сказала, чим здивує погода завтра

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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