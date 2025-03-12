Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів між американською та українською делегаціями. Зустріч відбулась 11 березня в Саудівській Аравії.

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Підсумки переговорів між США та Україною

Переговори української та американської сторони відбулись в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня. Йшлося про угоду щодо рідкісноземельних ресурсів та припинення війни в Україні. Глава держави озвучив підсумки переговорів зі США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна погодилася на тимчасове припинення вогню на 30 днів. Він пояснив, що це можливо зробити у форматі, який запропонувала американська сторона.

Також очільник країни зазначив, що санкції, які застосують проти Росії в разі порушення перемир'я, будуть залежати від Сполучених Штатів. За словами Зеленського, майбутні кроки американців стануть зрозумілими після їхнього діалогу з РФ.