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Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

24 февраля 2025 г. 13:08

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
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21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

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16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
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22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
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18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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13:08 Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

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08:00 Заявление Зеленского к годовщине вторжения — эфир Ранок.LIVE

23 февраля 2025
Text

21:04 В Германии идет подсчет голосов — прямая трансляция

Text

16:39 Форум "Украина. Год 2025" — эфир пресс-конференции Зеленского

22 февраля 2025
Text

22:11 Трамп выступает с речью на CPAC — прямая трансляция

21 февраля 2025
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

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13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
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22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot. А Дональд Трамп планирует вывести США из ООН.

Об этом и не только эксперты поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • с 24 февраля 2022 года сбито 26 525 средств воздушного нападения противника, — ПС;
  • на фронте нет ощущения приближения мира, — Ярославский;
  • нам нужно 20 систем Patriot, — Зеленский;
  • Трамп планирует вывести США из ООН;
  • Мерц призвал к независимости от США и уменьшению роли НАТО на континенте;
  • россияне столкнулись с проблемой со Starlink, — Буданов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны;
  • Олег Романов — командир противотанкового батальона 3 ОШБр;
  • Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
  • Роман Лихачев — военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранов;
  • Тарас Семенюк — эксперт-международник;
  • Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, 23 февраля Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.

Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.

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14:21 Премьер Норвегии назвал год вступления Украины в ЕС

Срочная новость

14:16 Уряд Ісландії вдвічі збільшує військову допомогу Україні

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:14 ЛНЗ удивляет — клуб готовит переход игрока из чемпионата Англии

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