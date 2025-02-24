Зеленский озвучил первое условие мира — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 20 систем Patriot. А Дональд Трамп планирует вывести США из ООН.
Об этом и не только эксперты поговорят в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- с 24 февраля 2022 года сбито 26 525 средств воздушного нападения противника, — ПС;
- на фронте нет ощущения приближения мира, — Ярославский;
- нам нужно 20 систем Patriot, — Зеленский;
- Трамп планирует вывести США из ООН;
- Мерц призвал к независимости от США и уменьшению роли НАТО на континенте;
- россияне столкнулись с проблемой со Starlink, — Буданов.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны;
- Олег Романов — командир противотанкового батальона 3 ОШБр;
- Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
- Роман Лихачев — военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранов;
- Тарас Семенюк — эксперт-международник;
- Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Напомним, 23 февраля Буданов сообщил, что в армии РФ начались проблемы со Starlink. Им уже США выключали связь.
Также мы писали, что республиканцы инициировали выход США из ООН. Там заявили, что эта структура не способствует интересам Америки.