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Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

24 лютого 2025 р. 13:08

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13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

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22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Text

13:08 Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Зеленського до роковин вторгнення — ефір Ранок.LIVE

23 лютого 2025
Text

21:04 У Німеччині триває підрахунок голосів — пряма трансляція

Text

16:39 Форум "Україна. Рік 2025" — ефір пресконференції Зеленського

22 лютого 2025
Text

22:11 Трамп виступає з промовою на CPAC — пряма трансляція

21 лютого 2025
Text

18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

20 лютого 2025
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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 20 систем Patriot. А Дональд Трамп планує вивести США з ООН.

Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • від 24 лютого 2022 року збито 26 525 засобів повітряного нападу противника, — ПС;
  • на фронті немає відчуття наближення миру, — Ярославський;
  • нам потрібно 20 систем Patriot, — Зеленський;
  • Трамп планує вивести США з ООН;
  • Мерц закликав до незалежності від США та зменшення ролі НАТО на континенті;
  • росіяни зіштовхнулися із проблемою зі Starlink, — Буданов.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни;
  • Олег Романов — командир протитанкового батальйону 3 ОШБр;
  • Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;
  • Роман Лихачов — військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранів;
  • Тарас Семенюк — експерт-міжнародник;
  • Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, 23 лютого Буданов повідомив, що в армії РФ почались проблеми зі Starlink. Їм вже США вимикали зв'язок.

Також ми писали, що республіканці ініціювали вихід США з ООН. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки.

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13:02 Легенда, яку досі недооцінюють — де зараз Геннадій Литовченко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

13:01 Україна має бути в центрі перемовин, — премʼєрка Данії

12:56 Санду заявила, що Росія не шукає миру

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