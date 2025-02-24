Зеленський озвучив першу умову миру — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 20 систем Patriot. А Дональд Трамп планує вивести США з ООН.
Про це та не тільки експерти поговорять в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- від 24 лютого 2022 року збито 26 525 засобів повітряного нападу противника, — ПС;
- на фронті немає відчуття наближення миру, — Ярославський;
- нам потрібно 20 систем Patriot, — Зеленський;
- Трамп планує вивести США з ООН;
- Мерц закликав до незалежності від США та зменшення ролі НАТО на континенті;
- росіяни зіштовхнулися із проблемою зі Starlink, — Буданов.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни;
- Олег Романов — командир протитанкового батальйону 3 ОШБр;
- Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;
- Роман Лихачов — військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранів;
- Тарас Семенюк — експерт-міжнародник;
- Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, 23 лютого Буданов повідомив, що в армії РФ почались проблеми зі Starlink. Їм вже США вимикали зв'язок.
Також ми писали, що республіканці ініціювали вихід США з ООН. Там заявили, що ця структура не сприяє інтересам Америки.