Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины — сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим, что в нем будет.

Об этом и не только будут говорить эксперты, гости студии Ранок.LIVE в пятницу, 25 октября.

Главные тема эфира Ранок.LIVE 25 октября:

Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины: что будет;

первые военные КНДР уже в зоне боевых действий РФ;

"наступательная украинизация" и вопрос двуязычия.

Гости эфира Ранок.LIVE 25 октября:

военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко;

уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень;

президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002 гг.) Анатолий Кинах;

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины, "Батькивщина" Валентин Наливайченко;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутри перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Напомним, в вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внутреннем плане усиления который вместе с Планом победы обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. Чиновники уже получили поручение по его разработке.

Также Новини.LIVE писали, что 24 октября на заседании Ставки верховного главнокомандующего говорили о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, возобновления и работы с партнерами.