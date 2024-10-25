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Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

25 октября 2024 г. 8:00

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23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

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22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

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17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины — сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим, что в нем будет.

Об этом и не только будут говорить эксперты, гости студии Ранок.LIVE в пятницу, 25 октября.

Главные тема эфира Ранок.LIVE 25 октября:

  • Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины: что будет;
  • первые военные КНДР уже в зоне боевых действий РФ;
  • "наступательная украинизация" и вопрос двуязычия.

Гости эфира Ранок.LIVE 25 октября:

  • военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС", народный депутат Украины VIII созыва Анна Гопко;
  • уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень;
  • президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины (2001-2002 гг.) Анатолий Кинах;
  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз, народный депутат Украины, "Батькивщина" Валентин Наливайченко;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутри перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Напомним, в вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внутреннем плане усиления который вместе с Планом победы обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. Чиновники уже получили поручение по его разработке.

Также Новини.LIVE писали, что 24 октября на заседании Ставки верховного главнокомандующего говорили о подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, возобновления и работы с партнерами.

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