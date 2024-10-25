Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України — сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо, що в ньому буде.

Про це й не тільки говоритимуть експерти, гості студії Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня.

Головні тема ефіру Ранок.LIVE 25 жовтня:

Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що в ньому буде;

перші військові КНДР вже в зоні бойових дій РФ;

"наступальна українізація" та питання двомовності.

Гості ефіру Ранок.LIVE 25 жовтня:

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко;

уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь;

президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України (2001-2002 рр.) Анатолій Кінах;

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України, "Батьківщина" Валентин Наливайченко;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про внутрішній план посилення, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Посадовці вже отримали доручення щодо його розробки.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами.