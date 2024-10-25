Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України — сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо, що в ньому буде.
Про це й не тільки говоритимуть експерти, гості студії Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня.
Головні тема ефіру Ранок.LIVE 25 жовтня:
- Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що в ньому буде;
- перші військові КНДР вже в зоні бойових дій РФ;
- "наступальна українізація" та питання двомовності.
Гості ефіру Ранок.LIVE 25 жовтня:
- військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко;
- уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь;
- президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України (2001-2002 рр.) Анатолій Кінах;
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України, "Батьківщина" Валентин Наливайченко;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про внутрішній план посилення, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Посадовці вже отримали доручення щодо його розробки.
Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами.