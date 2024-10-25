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Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

25 жовтня 2024 р. 08:00

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22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

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19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України — сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо, що в ньому буде. 

Про це й не тільки говоритимуть експерти, гості студії Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 жовтня. 

Головні тема ефіру Ранок.LIVE 25 жовтня:

  • Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що в ньому буде; 
  • перші військові КНДР вже в зоні бойових дій РФ;
  • "наступальна українізація" та питання двомовності.

Гості ефіру Ранок.LIVE 25 жовтня:

  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання Ганна Гопко;
  • уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь;
  • президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України (2001-2002 рр.) Анатолій Кінах;
  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народний депутат України, "Батьківщина" Валентин Наливайченко;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про внутрішній план посилення, який разом із Планом перемоги забезпечить для України правильні відповіді на всі виклики цього і наступного року. Посадовці вже отримали доручення щодо його розробки.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача говорили про підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами.

 

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08:30 Як знятися з військового обліку, якщо не живете за пропискою — у ТЦК пояснили

08:15 Тренер Роми розповів, який гравець Динамо йому подобається

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:07 Український військовий показав неймовірні фото комети

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